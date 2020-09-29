Süper Lig ekiplerinin formalarının Fenerium'da satışı başladı - Son Dakika

Süper Lig ekiplerinin formalarının Fenerium'da satışı başladı

Fenerbahçe Kulübünün "Birlikte daha güçlüyüz" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında diğer Süper Lig ekiplerine ait formaların Fenerium'daki satışı başladı.

Süper Lig ekiplerinin formalarının Fenerium'da satışı başladı, System.String[]

Fenerbahçe Kulübünün "Birlikte daha güçlüyüz" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında diğer Süper Lig ekiplerine ait formaların Fenerium'daki satışı başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig ekiplerinin forma satışının Fenerium mağazalarında gerçekleştirilebileceğine dair gönderilen mektuba Atakaş Hatayspor, Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük, Fraport TAV Antalyaspor, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor'dan olumlu yanıt geldi.

İlgili kulüplere ait ürünler, Ülker Stadı Maraton Alt Fenerium Mağazası'nda satışa sunuldu.

Ürünlerinin satışı için süreci başlatan Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un forma satışlarının da en kısa sürede başlayacağı belirtildi.

Süper Lig ekiplerinin forma satışının Fenerium mağazalarında yapılmasını değerlendiren Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs sürecinin tüm dünyayı etkilediğine dikkati çekerek, "Doğal olarak Türk sporu da bundan çok olumsuz bir şekilde etkilendi. Fenerbahçe olarak her zaman ilklere imza attık. Fenerium olarak 'Süper Lig'de yer alan takımlara kapımızı açalım' diye düşündük." ifadelerini kullandı.

Ligin ilerleyen haftalarında daha çok sayıda takımın formasının Fenerium mağazalarında olacağını vurgulayan Komsuoğlu, "Fenerbahçe önemli roller üstlenmiştir. Önümüzdeki dönemde sadece Süper Lig takımları değil; Türkiye'de marka olmuş, Süper Lig'de yer almayan bazı takımlara da Fenerium raflarını açacağız. Bütün takım taraftarlarının gelip takımlarının formalarını almaları için olanak sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig, Fenerium Mağazası, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 19:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig ekiplerinin formalarının Fenerium'da satışı başladı - Son Dakika Spor

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