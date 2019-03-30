Süper Lig Ekiplerinin Gol Umudu Yabancılar

Sezonun ikinci yarısında TFF'ye verilen 18 Süper Lig ekibinin mevcut kadrolarında toplam 235 yabancı yer aldı.





Sezonun ikinci yarısında TFF'ye verilen 18 Süper Lig ekibinin mevcut kadrolarında toplam 235 yabancı yer aldı. Bu yabancıların yaş ortalaması 28.7 oldu. Ligde ekipler 623 kez gol sevinci yaşarken, bu gollerin 436'sı direkt olarak yabancı oyunculardan geldi. Diagne ve Trezeguet en çok gole katkı veren oyuncular oldu.



Futbol gündeminde yabancı kuralı tartışılırken, Süper Lig'deki kulüplerin geneli tercihlerini yabancılardan yana kullandı. 18 kulüp, sezonun ikinci yarısı için TFF'ye gönderdiği mevcut kadrolarında toplam 235 yabancı oyuncuya yer verdi. MKE Ankaragücü 17 yabancı ile, kadrosunda en fazla yabancı oyuncu barındıran kulüp oldu. Sarı lacivertlileri 16 yabancı oyuncu ile Çaykur Rizespor takip etti. Bursaspor, Antalyaspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor ise 10'ar yabancısıyla kadrosunda en az yabancı oyuncuya yer veren kulüpler oldu.



YABANCILARIN YAŞ ORTALAMASI 28.7



Süper Lig'deki yabancı oyuncuların yaş ortalaması ise 28.7 olarak göze çarptı. Ligde en yaşlı yabancı oyunculara sahip ekip Kayserispor oldu. Yabancılarının yaş ortalaması 30.8 olan sarı kırmızılı ekibi, 30.7'lik yaş ortalamasına sahip Medipol Başakşehir takip etti. Yabancıların yaş ortalamalarında yalnızca bu iki ekip, 30 yaş sınırını aştı. Ligde en genç yabancılara sahip takım ise açık ara farkla 24.4'lük yaş ortalamasıyla Beşiktaş oldu. Siyah beyazlıları ise 27.7'lik yaş ortalamasıyla Kasımpaşa takip etti.



DIAGNE GÖZE ÇARPTI



Süper Lig'de gollerde yabancıların imzası bulunuyor. Şu ana kadar 26 haftası geride kalan ligde ekipler 623 kez gol sevinci yaşarken, bu gollerin 436'sı direkt olarak yabancı oyunculardan geldi. Özellikle bu noktada Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne'nin performansı dikkat çekti. Kasımpaşa'da ilk yarıda 20 gol kaydeden Diagne, Galatasaray'da da gollerine devam etti ve gol krallığında 23 golle zirvede yer aldı. Diagne'nin ayrıca 2 de asisti bulunuyor.



EDIN VISCA BAŞAKŞEHİR'İ SIRTLADI



Gol krallığı yarışında bir başka dikkat çeken nokta ise ilk 13 sıradaki isimlerin 12'sinin yabancı olması. Diagne'nin dışında gole asist bazında verilen katkılar da dikkate alındığında ligin en başarılı yabancı oyuncularından biri de lider Medipol Başakşehir'de forma giyen Edin Visca. Deneyimli oyuncu 12 gol ve 12 asistiyle birlikte toplam 24 gole katkı vererek Diagne ile birlikte ligin en fazla gole katkı veren yabancı oyuncusu oldu.



KASIMPAŞA'NIN 44 GOLÜNÜN 41'İ YABANCILARINDAN



Süper Lig'de golleri en çok yabancılarından bulan takımlar ise Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ve Aytemiz Alanyaspor oldu. Kasımpaşa'da ligde atılan 44 golün 41'i yabancı oyunculardan geldi ve hem atılan gol bazında, hem de gol yüzdesi bazında (yüzde 93) İstanbul ekibi bu alanlarda zirvede yer aldı. Kasımpaşa'yı takip eden Çaykur Rizespor gollerinin yüzde 92'sini, Aytemiz Alanyaspor da gollerinin yüzde 89'unu yabancı oyuncularıyla buldu. Yabancılardan en az gol katkısı alan ekipler ise Göztepe (yüzde 34) ve Bursaspor (yüzde 46) oldu.



BAŞAKŞEHİR YABANCILARIYLA GOL BULUYOR



Ligde şampiyonluk yarışı veren ekipler de gol yollarında yabancılarıyla etkili oldu. Lider Medipol Başakşehir'in 41 golünün 34'ü yabancı gol ayaklarından geldi. İkinci sıradaki Galatasaray'da ise 55 golün 37'sini yabancı oyuncular kaydetti. Beşiktaş genelde yerli oyuncularıyla sonuca giderken yabancı oyuncular 51 golün 27'sine imza attı. Trabzonspor'da ise 45 golün 33'ünü de yabancı oyuncular attı. Süper Lig'deki 18 takım arasından 15 ekibinin en fazla gole katkı veren oyuncularının da yabancı olması dikkat çekti. - Bursa

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