Süper Lig erteleme maçlarının tarihleri belli - Son Dakika
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Süper Lig erteleme maçlarının tarihleri belli

7 saat önce

Ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor ve Göztepe-Çaykur Rizespor maçlarının oynanacağı tarih belli oldu.

Süper Lig erteleme maçlarının tarihleri belli, System.String[]

Ertelenen Yeni Malatyaspor- Trabzonspor ve Göztepe- Çaykur Rizespor maçlarının oynanacağı tarih belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 19. Haftasında Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor ve 21. haftasında kötü hava ve ulaşım koşulları sonucu Çaykur Rizespor'un İzmir'e gidememesi nedeniyle ertelenen Göztepe-Çaykur Rizespor maçlarının oynanacağı tarihler belli oldu. Buna göre; Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşması 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de, Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası da 17 Mart Salı günü saat 20.00'de oynanacak" denildi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:25 Kaynak: İHA
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