Süper Lig eski futbolcusunun eşi: Rapordan sonra kocamın oğlumu öldürdüğünden şüphelendim - Son Dakika

BURSA'da, oğlu Kasım'ı (5) yatırıldığı hastanede boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş'ın (33) yargılandığı davada, ifadesi alınan Cevher Toktaş'ın eşi Semanur Toktaş, "Adli Tıp raporu geldikten sonra ve Cevher'in unutkanlıklarını düşününce onun öldürdüğünden şüphelendim" dedi. Mahkeme heyeti, olay günü hastanede çalışan 2 doktorun tanık olarak dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Süper Lig'de 2008- 2009 sezonunda Hacettepe Spor Kulübü'nde oynayan, son olarak geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'deki Bursa Yıldırımspor'da kaptanlık yapan Cevher Toktaş, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü 23 Nisan'da, oğlu Kasım'ı öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Doktorun muayene ettiği Kasım, koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Cevher Toktaş, doktorlara haber verip refakatçi olarak yanında kaldığı oğlunun fenalaştığını söyledi. Yoğun bakım ünitesine alınan Kasım Toktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ölüm raporunda 'nefes yetersizliği' yazılan Kasım, 24 Nisan'da Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.