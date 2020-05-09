Süper Lig eski futbolcusunun öldürdüğü oğlunun, hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Süper Lig eski futbolcusunun öldürdüğü oğlunun, hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

Süper Lig eski futbolcusunun öldürdüğü oğlunun, hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı

16 dakika önce

BURSA'da, bir dönem Süper Lig'de top koşturan Cevher Toktaş'ın (33), koronavirüs şüphesiyle yatırıldığı hastanede boğarak öldürdüğünü itiraf etmesi sonucu cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ın, hastane bahçesindeki görüntüleri ortaya çıktı.

Süper Lig eski futbolcusunun öldürdüğü oğlunun, hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı, System.String[]

BURSA'da, bir dönem Süper Lig'de top koşturan Cevher Toktaş'ın (33), koronavirüs şüphesiyle yatırıldığı hastanede boğarak öldürdüğünü itiraf etmesi sonucu cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ın, hastane bahçesindeki görüntüleri ortaya çıktı. Toktaş'ın, oğlunu fotoğrafları ile görüntülerini çektikten kısa süre sonra boğarak öldürdüğü tahmin ediliyor.

2008- 2009 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Hacettepe Spor'da forma giyen, şimdilerde ise Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Yıldırımspor'da oynayan Cevher Toktaş, 23 Nisan günü oğlu Kasım'ı, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Yapılan muayenenin ardından küçük Kasım, koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Refakatçi olarak kalan Cevher Toktaş, aynı gün odadan çıkıp, oğlunun fenalaştığını söyledi. Doktorların müdahale ettiği çocuk, yoğun bakım ünitesine alındı. Ancak, yaklaşık 1,5 saat sonra hayatını kaybetti. Ölüm raporunda 'nefes yetersizliği' nedeniyle hayatını kaybettiği yazılan küçük Kasım, bir gün sonra Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

11 GÜN SONRA GELEN İTİRAF

Kasım'ın, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı 23 Nisan'da ise babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olaydan 11 gün sonra, 4 Mayıs günü, Çarşı Polis Merkezi'ne giden Cevher Toktaş, oğlunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince ifadesi alınan Cevher Toktaş, oğlunu sevmediğini, hastanede sinir krizi geçirip öldürdüğünü söyledi. İfadesinde oğlunun, olaydan 2 hafta önce öksürmeye başladığını belirten Cevher Toktaş, "Koronavirüs tedbirlerinden dolayı oğlum Kasım'a virüs bulaşır korkusuyla hastaneye götürmedim. Oğlum Kasım'ın rahatsızlığı artınca annemin otomobiliyle 23 Nisan 2020'de Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdüm. Doktor oğlumu muayene etti. Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırdı. Oğlumun yanında refakatçi olarak kaldım. Oğlum hastaneye yattıktan 2 saat sonra, odada ikimiz birlikteyken sinir krizi geçirdim" dedi.

YASTIKLA KAFASINA BASTIRDIM

Soğukkanlı bir şekilde cinayet anını anlatan Cevher Toktaş, "Yatakta sırt üstü yatan oğlumun üstüne yastık bastırdım. Yaklaşık 15 dakika boyunca yastığı hiç kaldırmadım. Bu arada oğlum çırpınıyordu. Ancak ben yastıkla baskıya devam ettim. Daha sonra oğlum hareketsiz kalınca yastığı çektim. Şüpheleri üzerimden atmak için, 'doktor' diye bağırmaya başladım. Ardından doktor ve sağlık görevlileri odaya geldi. Onlar da gelip oğluma müdahale ederek, yoğun bakım ünitesine aldı. Oğlumun 1,5 saat yoğun bakım ünitesinde kaldıktan sonra ölüm haberini aldım" ifadelerini kullandı.

EŞİNİ ARAYIP, HABER VERMİŞ

Olayın ardından telefonla eşini arayıp haber verdiğini belirten Cevher Toktaş, "Kasım'ın ölüm haberini aldıktan sonra ne eşime ne de anne, babama oğlumu öldürdüğümü söylemedim. Cenazesini bir gün sonra hastaneden alarak, Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verdik. Herkes oğlumun hastalıktan öldüğünü düşünüyordu. Eşim ve babam oğlumu benim öldürdüğümden habersizdi" dedi.

'OĞLUMU SEVMEDİĞİM İÇİN ÖLDÜRDÜM'

Evde otururken bir anda vicdan azabı duyduğunu ve bu yüzden polise başvurup, suçunu itiraf ettiğini belirten Cevher Toktaş, şöyle devam etti:

"4 Mayıs akşamı eşimle evimizde otururken, bir anda olup bitenleri düşündüm ve rahatsız oldum. Eşime, 'benim biraz işim var' diyerek, evden çıktım. Çarşı Polis Merkezi'ne giderek olayı oradaki görevlilere anlattım.  İki oğlum var. Ölen küçük oğlumu doğduktan sonra hiç sevemedim. Neden sevmediğimi de bilmiyorum. O gün oğlumu boğarak öldürmemin sebebi, sadece onu sevmemektir. Herhangi bir sağlık problemim ya da ruhsal bir sıkıntım yok. Eşim ve diğer çocuğumla aramda herhangi bir sıkıntı yok. Oğlumun normal öldüğünü suç uydurarak üstlenmiş değilim, gerçek neyse onu söylüyorum. Oğlumun ölümü ihmal sonucu olmamıştır. Oğlumu kendim boğarak öldürdüm."

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cevher Toktaş, 'Yakın akrabayı öldürmek' suçundan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, Kasım Toktaş'ın cesedine otopsi yapılmasına da karar verdi.

MEZARI AÇILDI, CENAZE ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ

Karar üzerine, 5 Mayıs günü Cumhuriyet savcısının gözetiminde mezar açıldı. Kasım Toktaş'ın çıkarılan cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Minik Kasım'ın kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla belirlenecek.

ÇOCUĞUNUN MEZARINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞMIŞ

Cevher Toktaş'ın, boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği oğlu Kasım'ı toprağa verdikten 4 gün sonra mezarının fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Dünyaya bel bağlamayın' sözleriyle paylaştığı ortaya çıktı.

'BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZ'

Cevher Toktaş'ın babası Rıfat Toktaş ise yaptığı açıklamada, oğlu Cevher'in torununun mezarının açılıp, otopsi yapılabilmesi için mahkemede yanlış ifade verdiğini iddia etti. Torununun hastanedeki ihmalden dolayı öldüğü iddia eden dede Toktaş, "Cevher oğlunun ölümünü psikolojik olarak kaldıramadığı için mahkemede 'oğlumu öldürdüm' diye ifade verdi. Otopsi sonucuyla her şeyin ortaya çıkacağına eminim" dedi.

BABA İLE OĞLUN HASTANE BAHÇESİNDEKİ VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Cevher Toktaş'ın oğlu Kasım ile hastane bahçesinde çekildiği görüntüler ortaya çıktı. Cevher Toktaş tarafından çekilen görüntüde, Kasım'ın maske takıp, tulum giydiği görülüyor. Kasım'ın sağlıklı bir şekilde yürümesi ve konuşması dikkat çekiyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 03:00 Kaynak: DHA


Son Dakika

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu "Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın! Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı Hollywood yıldızı, koronaya el hareketi yaparak tepki gösterdi Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi Yasemin Özilhan, evinin terasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı "Ty" adıyla bilinen ünlü rapçi Ben Chijioke, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği projeyi helikopter ile bizzat denetledi         
14:55
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi         
14:46
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi         
14:41
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur         
14:29
Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi         
14:19
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı         
13:39
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi         
13:30
Koronavirüse karşı cam kabin uygulaması getiren restoran tüm dünyaya örnek oldu Koronavirüse karşı cam kabin uygulaması getiren restoran tüm dünyaya örnek oldu         
13:23
Sosyal medyada tartışma yaratan sözler! Yazar Sevda Noyan, komşularını ölümle tehdit etti Sosyal medyada tartışma yaratan sözler! Yazar Sevda Noyan, komşularını ölümle tehdit etti         
13:20
Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı         
12:44
Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı         
12:36
Yakayı ele veren hırsızlar şaşkın: Manşetlere mi çıkacağız? Yakayı ele veren hırsızlar şaşkın: Manşetlere mi çıkacağız?         
12:31
Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor         
12:24
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi         
12:13
Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu         
12:05
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü         
12:03
Önce vurup sonra yaktılar! Cinayetin sır perdesi aralanıyor Önce vurup sonra yaktılar! Cinayetin sır perdesi aralanıyor         
12:03
Aşk-ı Memnu'da Kıvanç'la öpüşme itirafıyla olay olan Dilara Öztunç, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor Aşk-ı Memnu'da Kıvanç'la öpüşme itirafıyla olay olan Dilara Öztunç, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor         
12:02
Lakers'ın eski yıldızı Shannon Brown, evine giren iki kişiye tüfekle ateş açtı Lakers'ın eski yıldızı Shannon Brown, evine giren iki kişiye tüfekle ateş açtı         
12:01
11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı         
12:00
Sağlık Bakanlığı, açılışlarına saatler kalan AVM'lerle ilgili yeni uyarı listesi yayınladı Sağlık Bakanlığı, açılışlarına saatler kalan AVM'lerle ilgili yeni uyarı listesi yayınladı         
11:59
Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum         
11:55
Terörden temizlenen Kato Dağı'nın eteklerine 4 milyon TL'lik olimpik havuz yapılıyor Terörden temizlenen Kato Dağı'nın eteklerine 4 milyon TL'lik olimpik havuz yapılıyor         
11:45
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz         
11:33
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı         
11:32
Anamur muzu hem lezzeti hem de fiyatıyla cezbediyor Anamur muzu hem lezzeti hem de fiyatıyla cezbediyor         
11:28
Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı: Tedbirler kademeli olarak kalkacak, ilk aşama 2 gün sonra başlayacak Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı: Tedbirler kademeli olarak kalkacak, ilk aşama 2 gün sonra başlayacak         
11:06
Finansal açıdan zor günler geçiren Arjantin 9'uncu kez iflas ediyor Finansal açıdan zor günler geçiren Arjantin 9'uncu kez iflas ediyor         
11:00
Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır         
10:55
Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2020 15:17:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig eski futbolcusunun öldürdüğü oğlunun, hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]