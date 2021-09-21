Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 3. dakikada Pesic'in pasında ceza yayı üzerinde Bertolacci'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti. 24. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan uzun pasında defansın arkasına sarkan Pesic'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Boffin ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 38. dakikada Ahmed Musa'nın pasında Güray'dan seken top ceza sahası içi sol tarafından Kerem Frei'da kaldı. Kerim'in arka direğe pasında Pesic topu altı pasa indirdi. Burada bulunan Bertolacci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı. Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Arda Kardeşler xx, Serkan Ok xx, Ömer Tevfik Özkoç xx Fatih Karagümrük: Viviano xx, Balkovec xx, Benatia xx, Zukanovic xx, Caner Erkin xx, Adnan Uğur xx, Ahmed Musa xx, Bertolacci xx, Jimmy Durmaz xx, Kerim Frei xx, Pesic xx Yedekler: Yavuz Aygün, Erhun Öztümer, Emre Mor, Efe Tatlı, Levent Mercan, Vato Arveladze, Serhat Ahmetoğlu, Ömer Faruk Ersoy, Burak Bekaroğlu, Karamoh Teknik Direktör: Francesco Farioli Antalyaspor: Boffin xx, Floranus xx, Veysel Sarı xx, Kudriashov xx, Güray Vural xx, Nuri Şahin xx, Poli xx, Wright xx, Milosevic xx, Amilton xx, Crivelli xx Yedekler: Doğukan Özkan, Naldo, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Mukairu, Fredy, Ufuk Akyol, Gökdeniz Bayrakdar, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert Teknik Direktör: Ersun Yanal Sarı kartlar: Adnan Uğur, Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük), Wright (Antalyaspor) - İSTANBUL

Son Dakika

Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm

Öz kızını öldüresiye döven anneye 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Sürücüler çileden çıktı! Düğün eğlencesinde yol kapatıp, havaya ateş açtılar

Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu

Demirören Grubu, bankalarla pazarlığa oturdu! 1,5 milyar dolarlık kredi borcunu yapılandırmak istiyor

TRT'den Rıdvan Dilmen'in maaşıyla ilgili açıklama: Bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir

Son Dakika! Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'nin "HDP meşrudur" sözlerine yanıt: HDP, terör örgütünün mazbata almış halidir

Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor