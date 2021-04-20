Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 36. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan Dakikalar: (İlk yarı)
8. dakikada Alibec'in ara pasında Henruipe ceza sahasında topla buluştu. Henripue'nin şutunda Übeyd topu ayakları ile kornere çeldi.
9. dakikada Gençlerbirliği'nin yakaladığı kontra atakta Candeias'ın ceza sahasından bekletmeden yaptığı vuruş direğin yanından auta çıktı.
38. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin kaleci Übeyd'i çalımladıktan sonra yaptığı vuruş ağlara gitti. 1-0
Stat: Kadir Has
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Çağlar Uyurcan xx, İbrahim Bozbey xx
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar xx, Aziz Behic xx, Klovetsios xx, Kvrzic xx, Uğur Demirok xx, Herrique xx, Amramovski xx, Attamah xx, Muğdat Çelik xx, Aeron Lenon xx, Denis Alibec xx
Yedekler: Lung, Yasir Subaşı, Nehuen Pez, Karlo Muhar, Sabovic, Melih Okutan, Ramazan Civelek, İlhan Parlak, Anton Maglica
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Metehan Mert xx, Diego Angelo xx, İbrahim Pehlivan xx, Polomat xx, Soner Dikmen xx, Lima xx, Caneias xx, Berişbek xx, Motta xx, Stancu xx
Yedekler: Yasin, Batuhan, Mustafa, Furman, Mustafa Seyhan, Ayite, Mugni, Sami Gökhan Altıparmak, Sio, İlker Karakaş
Teknik Direktör: Özcan Bicati
Gol: Pedro Henrique (dk. 38) (Hes Kablo Kayserispor)
Sarı kartlar: Muğdat, Uğur Demirok (Hes Kablo Kayserispor)
(Alparslan Ötüken - Eren Kan/İHA)
Kaynak: İHA
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