Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

07.03.2021 14:27
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Süper Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Sobiech'in pasında ceza sahası çizgisi üzerinde toplaşan Lucas Castro'nun şutunu kaleci Friedrich rahat kontrol etti.

12. dakikada Ndao'nun pasını alan Lucas Castro'nun ceza alanı içi sağ çaprazdan sert şutu üstten auta çıktı.

21. dakikada sağ kanattan Ndao'nun ortasına ceza sahası içinde Castro vurdu ve top filelere gitti. Ancak pozisyonun ofsayt olması gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

44. dakikada Ankaragücü'nün ceza sahası çizgisinin hemen gerisinden kazandığı serbest vuruşta, Endri Çekiçi'nin sert şutunu kaleci Viviano kornere tokatladı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halis Özkahya xx, Ali Saygın Ögel xx, Hakan Yemişken xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx, Roco x, Campi xx, Balkovec x, Biglia xx, Lucas Castro xx, Bertolacci x, Borini xx, Ndao xx, Sobiech x

Yedekler: Aykut, Koray, Alparslan, Salibur, Lens, Jimmy Durmaz, Emre Çolak, Mevlüt, Kemal Ademi

Teknik Direktör: Şenol Can

MKE Ankragücü: Friedrich xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Sarlija x, Atila Turan x, İbrahim Akdağ xx, Endri Çekiçi xx, Alper Potuk xx, Geraldo x, Lobjanidze x, Borven x

Yedekler: Furkan, Erdi Dikmen, Voca, Michal Pazdan, Pinto, Orkan, Ali Kaan, Diousse, Emre Güral, Badji

Teknik Direktör: Hikmet Karaman - İSTANBUL

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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