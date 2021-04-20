Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

20.04.2021 18:09
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük, Göztepe'yi konuk etti.

Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük, Göztepe'yi konuk etti. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, karşılaşmada 2 takım da birer penaltı kaçırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada sol taraftan Berkan'ın kullandığı kornerde Aykut'un tokatladığı top, Zulj'un önünde kaldı. Yay üzerinde Zulj'un vuruşunda top az fakla direğin yanından auta çıktı.

64. dakikada Ndao'nun pasında Mevlüt topu alıp ceza alanı içine sarktı. Ceza sahası içi sağ çaprazda Mevlüt'ün sert şutunu kaleci Arda kornere çeldi.

65. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Ndiaye'nin son çizgiye inip çevirdiği topa Adis Jahovic vurdu. Top direğin dibinden auta çıktı.

68. dakikada Jahovic'in pasını alan Ndiaye, Hedenstad'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu bu pozisyon sonucunda penaltı kararı verdi.

69. dakikada beyaz noktaya gelen Ndiaye'nin şutunda kaleci Aykut doğru köşeye uzanarak topun sahibi oldu.

84. dakikada sağ kanatta topla buluşan Halil Akbunar'ın ortasında kaleci Aykut topu elinden kaçırınca, boşta kalan meşin yuvarlağı Berkan filelere gönderdi. 1-1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Mehmet Kısal xx, Özgür Ertem xx

Fatih Karagümrük: Aykut xxx, Hedenstad xxx, Jimmy Durmaz xx, Fatih Kuruçuk xx, Serhat Ahmetoğlu xx, Aksel xxx, Ndao xx, Muhammed Egemen xx (Vato Arveladze dk. 61 xx), Lens xx, Salibur xx, Mevlüt xx (Biglia dk. 73 x)

Yedekler: Yavuz, Borini, Ömer Faruk, Batuhan Öztürk, Ali Rıza Aslan, Yusuf Erdoğan

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Göztepe: Arda xxx, Murat Paluli xxx, Kerim Alıcı xx, Gassama xx, Berkan Emir xxx, Esiti xx (Soner dk. 65 xx), Nwobodo xx, Diabate xx (Halil Akbunar dk. 65 xx), Tripic xx (Jahovic dk. 57 x), Cherif Ndiaye x (Napoleoni dk. 86 ?), Ideye x (Zulj dk. 57 xx)

Yedekler: Megyeri, İrfan Can, Kubilay, Yalçın Kayan, Beykan Şimşek

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Mevlüt Erdinç (dk. 32) (Fatih Karagümrük), Berkan (dk. 84) (Göztepe)

Sarı kartlar: Nwobodo (Göztepe), Serhat (Fatih Karagümrük)

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Göztepe, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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