Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

45+1. dakikada ceza sahası sol çizgisinde topla buluşan Balkovec, kale sahası önündeki Sobiech'e ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda direğe çarpan top filelerle buluştu. 1-0

43. dakikada Lichaj'ın pasıyla ceza sahasına giren Ndao, rakibinden sıyrılıp sağ çaprazdan şutunu çekti ancak top az farkla üstten dışarı çıktı.

28. dakikada Lucas Biglia'nın soldan kullandığı korner atışında ceza sahasında Zukanovic kafayı vurdu ancak top az farkla dışarı çıktı.

27. dakikada Sobiech'ın pasına hareketlenen Salibur, rakibinden sıyrılıp müsait pozisyondaki Ndiaye'ye çıkardı. Bu futbolcunun bekletmeden şutunda kaleci Ramazan topu ayağıyla kornere gönderdi.

22. dakikada Karagümrük savunmasının hatalı pasında topla buluşan Alan Carius, ceza sahası dışından çok sert vurdu ancak kaleci Viviano gole izin vermedi. Dönen topu alan Tirpan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

21. dakikada Hajradinovic'in soldan kullandığı serbest vuruşta savunmanın arkasına sarkan Aytaç, kayarak vurmak istedi ancak topu ıska geçti.

Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük , Kasımpaşa 'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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