Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

03.01.2021 18:00
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Serkan Asan'ın sağ kanattan ceza sahasına içine yaptığı ortada Nwakaeme'nin kale önündeki vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

58. dakikada savunmadan çıkarken kaptırılan topta Balovec pasını ceza sahası içi sol tarafında bulunan Ndiaye'ye aktardı. Bu futbolcunun terse yaptığı ortada Koray Altınay'ın sağ çaprazdan vuruşu yan ağlarda kaldı.

70. dakikada Jimmy Durmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda içeriye yapılan ortada savunmanın uzaklaştırma istediği top ceza sahası içi sol çaprazda Balkovec'in önünde aldı. Bu oyuncunun orta şut karşımı yaptığı vuruş filelere gitti. 1-1

81. dakikada orta saha mücadelesinde Karagümrüklü oyunculardan seken topu önünde bulan Ekuban, içeriye kadar kat edip rakibini çalımlayarak çektiği şutla takımını öne geçiren golü attı. 1-2

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Cem Satman xx, Serkan Çimen xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Ramazan xx, Roco xx, Fatih xx, Balkovec xx, Biglia xx (Vato Arveladze dk. 35 x), Koray xx, Ndiaye xx, Jimmy xx (Muhammed dk. 79 x), Alparslan xx (Mevlüt dk. 72 x), Sobiech xx

Yedekler: Aykut Özer, Murat, Aksel

Teknik Direktör: Şenol Can

Trabzonspor: Uğurcan xx, Serkan Asan xx, Hosseini xx, Edgar Ie xx, Marlon xx, Flavio xx (Abdülkadir Ömür dk. 72 x), Nwakaeme xxx, Lewis Baker xx, Abdulkadir Parmak xx, Ekuban xxx (Kamil Ahmet dk. 90+1 ?) Djaniny xx (Afobe dk. 83 ?)

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin, Campi, Pereira, Faruk Can, Safa, Yusuf

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Nwakaeme (dk. 46), Ekuban (dk. 81) (Trabzonspor), Balkovec (dk. 70) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Hosseini, Abdulkadir Parmak, Marlon, Lewis Baker (Trabzonspor), Balkovec, Vato Arveladze (Fatih Karagümrük)

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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