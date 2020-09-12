Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

42. dakikada gelişen Malatyaspor atağında Adem Büyük'ün pasını çıkardığı Ahmed Ildız'in, topun gelişine yaptığı sert vuruş üstten auta çıktı.

37. dakikada Ramazan'ın kullandığı kornerde Mevlüt'ün ön direkte yaptığı kafa vuruşunu, kaleci Herrera son anda çeldi.

22. dakikada sol kanattan hızlanan Karim Hafez'in ortasında penaltı noktası üzerinde Adem Büyük tamamlamak istedi. Ancak top üstten auta çıktı.

4. dakikada sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Ramazan'ın ortasında top üst direğe çarparak kale çizgisi üzerine düştü. Zukanovic ise dönen topu tamamlayarak takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

Süper Lig'in 1. hafta müsabakasında Fatih Karagümrük , sahasında Yeni Malayaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk devresi, Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

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