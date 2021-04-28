Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı)

23. dakikada Bertolacci'nin şık topuk pası ile ceza sahasına girerken vuruşunu yapan Borini, kalecinin engellediği topu ikinci kez tamamlayarak farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 2-0

12. dakikada topla birlikte ceza sahasına ilerleyen Lens'in sert ortasını Eren Albayrak kendi ağlarına gönderdi. 1-0

Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük ile FT Antalyaspor Bursa 'da karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Karagümrük'ün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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