Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı)

28.04.2021 17:02
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük ile FT Antalyaspor Bursa'da karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük ile FT Antalyaspor Bursa'da karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Karagümrük'ün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada savunmadan ileri gönderilen uzun topa hareketlenen Orgill'in vuruşu, uzak kale direğine çarparak, saha içerisine döndü.

12. dakikada topla birlikte ceza sahasına ilerleyen Lens'in sert ortasını Eren Albayrak kendi ağlarına gönderdi. 1-0

23. dakikada Bertolacci'nin şık topuk pası ile ceza sahasına girerken vuruşunu yapan Borini, kalecinin engellediği topu ikinci kez tamamlayarak farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 2-0

32. dakikada Amilton, ceza alanı içinde Ndao'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük penaltı kararı verdi.

33. dakikada beyaz noktaya gelen Fredy, kullandığı penaltıyı gole çevirdi. 2-1

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Kemal Yılmaz xx, Volkan Ahmet Narinç xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx, Fatih Kuruçuk xx, Zukanovic xx, Serhat xx, Biglia xx, Efe Tatlı xx, Bertolacci xx, Ndao xx, Lens xx, Borini xx

Yedekler: Aykut Özer, Roco, Mevlüt Erdinç, Muhammed, Salibur, Aksel Aktaş, Ömer Faruk, Ali Rıza Aslan, Jimmy Durmaz, Castro

Teknik Direktör: Francesco Farioli

FT Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Naldo xx, Adem Gülüm xx, Eren Erbayrak xx, Nuri Şahin xx, Ufuk Akyol xx, Amilton xx, Fredy xx, Boza Drole xx (İmeri dk. 40 x), Orgill x

Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Serdar Poyraz, Özden, Yener Güner, Mustafa Erdilman, Mert Koç, Fehmi Koç, Ali İyican

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Lens (dk. 12), Borini (dk. 23) (Fatih Karagümrük), Fredy (dk. 33 pen.) (FT Antalyaspor)

Sarı kart: Ufuk Akyol (Antalyaspor)

(Abdullah Çibir - Samet Doğru/İHA)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Antalyaspor, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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