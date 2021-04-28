Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 2 (Maç sonu)

90+4 dakikada Nuri Şahin'in ceza sahasına gönderdiği topu Fredy kontrol etti. Bu futbolcunun pasında müsait pozisyondaki Amilton, topu filelere göndermeyi başardı. 2-2

90. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde top son olarak Imeri'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Zukanovic son anda topu çizgiden çıkarmayı başardı.

86. dakikada Nuri Şahin'in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Naldo kafayı vurdu. Bu futbolcunun vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

60. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahası önüne gelen Fredy, direkt kaleyi düşündü. Fredy'nin şutunda kaleci Viviano yine geçit vermedi.

52. dakikada kazanılan serbest vuruşta Nuri Şahin topun başına geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutunu kaleci Viviano kontrol etmeyi başardı.

Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük , FT Antalyaspor 'u Bursa 'da konuk etti. Kırmızı-siyahlılar, 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

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