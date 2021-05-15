Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Yukatel Denizlispor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Yukatel Denizlispor: 1 (İlk yarı)

15.05.2021 18:59
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Yukatel Denizlispor: 1 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 42. haftasında Fatih Karagümrük, Denizlispor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 42. haftasında Fatih Karagümrük, Denizlispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Karagümrük'ün 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Denizlispor savunmasının uzaklaştırmak istediği topa, yay üzerinden Aksel Aktaş vurdu. Kaleci Hüseyin topu kontrol etti.

18. dakikada Biglia'nın pasını alan Efe'nin şutu savunmadan döndü. Ceza sahası sol çaprazdan topun gelişene vuran Borini'nin şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. Ancak VAR'ı dinleyen hakem Atilla Karaoğlan, ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

26. dakikada Dossevi'nin ceza alanı içinde ara pasını alan Mesanovic'in şutunda top filelerle buluştu. 0-1

35. dakikada Mesanovic'in ceza alanı içine girer girmez çektiği şut üstten auta çıktı.

39. dakikada Biglia'nın savunma arkasına gönderdiği uzun topu ceza alanı içinde alan Borini, Ali Yavuz Kol'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, pozisyon sonucu penaltı kararı verirken, Ali Yavuz'u ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

42. dakikada beyaz noktanın başına gelen Borini, topu kalecinin solundan filelere gönderdi. 1-1

45+1. dakikada Efe'nin savunma arkasına havadan gönderdiği topu Sobiech tamamladı ve takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1

45+3. dakikada Dossevi'nin pasında penaltı noktası üzerinden Mesanovic'in şutunda kaleci Viviano gole izin vermedi. Oyun alanına dönen topu Karagümrük savunması uzaklaştırdı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Deniz Caner Özaral xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx, Koray x, Roco x, Serhat Ahmetoğlu xx, Aksel Aktaş xx, Biglia xx, Efe Tatlı x, Borini xx, Lens xx, Sobiech xx

Yedekler: Yavuz, Ulaş Genç, Yavuz Aygün, Balkovec, Vato Areladze, Muhammed Pehlivan, Bora Kadıoğlu, Bertolacci, Salibur, Castro

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Denizlispor: Hüseyin xx, Ali Yavuz x, Emre Yıldırım x, Muhammet Özkal xx, Görkem Can x, Özgür Çek xx, Fabiano xx, Hasan Ayaroğlu x, Dossevi x, Tusha x, Mesanovic xx

Yedekler: Abdulkadir Sünger, Emirhan, Burak Gümüştaş, Hüseyin Furkan Uslu, Muhammed Eren, Mehmet Ali, Ferhat Erdoğan, Alaatin Öner

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Goller: Borini (dk. 42 pen.), Sobiech (dk. 45+1) (Karagümrük), Mesanovic (dk. 26) (Denizlispor)

Kırmızı kart: Ali Yavuz Kol (dk. 42) (Denizlispor) - İSTANBUL

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Yukatel Denizlispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Yukatel Denizlispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Yukatel Denizlispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Yukatel Denizlispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Yukatel Denizlispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Yukatel Denizlispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Yukatel Denizlispor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Denizlispor, Karaoğlan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Yukatel Denizlispor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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