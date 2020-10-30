Süper Lig: Fatih Karagümrük: 5 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 5 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)

30.10.2020 22:05
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 5 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük evinde BB Erzurumspor'u ağırladı.

Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük evinde BB Erzurumspor'u ağırladı. Müsabaka Karagümrük'ün 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada sol taraftan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Mayega'nın yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

71. dakikada Sabo'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ndao'nun şutunda top ağlara gitti. 4-0

74. dakikada ceza sahası içine atılan ara pasında topla buluşan Cenk Ahmet'in sert şutunu kaleci Viviano güçlükle çeldi.

77. dakikada Ndao'nun sağ taraftan ceza sahası içine ortasında topla buluşan Aatif'ın kafa vuruşunu kaleci Farnolle kornere çeldi.

90. dakikada Scwechlen'in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Gomes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1

90+1. dakikada Darri'nin pasında ceza sahası dışında topu alan Sabo'nun yerden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 5-1

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Esat Sancaktar xx, Özgür Ertem xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Lichaj xx, Roco xx, Zukanovic xx, Balkovec xx, Ndao xx (Ramazan dk. 84 ?), Biglia xxx (Koray dk. 90 ?), Sabo xx, Ndiaye xxx (Zeki dk. 79 xx), Chahechouhe xx (Darri dk. 79 xx), Sobiech xx (Mevlüt dk. 84 ?)

Yedekler: Aykut, Alparslan, Muhammed, Murat, Fatih

Teknik Sorumlu: Atılay Canel

BB Erzurumspor: Farnolle xx, Cenk Ahmet Kılıç xx, Mina x (Hasan dk. 33 x), Teikeu xx, Schwechlen xx, Emrah Başsan xx, Donald xx, Obertan xx, İbrahim Akdağ xx, Hamroun xx (Mayega dk. 46 xx), Ricardo Gomes xx

Yedekler: Kayacan, Batuhan, Sissoko, Sadiku, Mücahit, Mehmet, Osman

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Ndiaye (dk. 11 ve 45+4), Biglia (dk. 28 pen.), Ndao (dk. 71), Sabo (dk. 90+1) (Fatih Karagümrük) Gomes (dk. 90) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Mina (BB Erzurumspor), Balkovec (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 5 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 5 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 5 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 5 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 5 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 5 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 5 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 5 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 5 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 5 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 5 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 5 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 5 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 5 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 5 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 5 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 5 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 5 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Fatih Karagümrük, Fatih, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Fatih Karagümrük: 5 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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