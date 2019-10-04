Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)
Son Dakika Spor Haber

Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

2 dakika önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı), System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı kırmızı-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada orta sahada topu alan Ufuk Akyol, Jailson'u da geçip hızla ceza sahasına girdi. Kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Ufuk, Isla'ya rağmen yaptığı plase vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


16. dakikada Nazım Sangare'nin hatalı geri pasında araya giren Kruse'nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Boffin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.


24. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde savunmadan seken top arka direkte Dirar'da kaldı. Dirar'ın gelişine vuruşu ise meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.


Stat: Ülker


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Ok xx


Fenerbahçe: Altay xx, Isla xx, Zanka xx, Jailson xx, Dirar xx, Gustavo xx, Emre xx, Ozan xx, Tolga xx, Max Kruse xx, Vedat Muriqi xx


Yedekler: Harun, Tolgay, Mevlüt, Serdar, Ferdi, Sadık, Miha Zajc, Deniz Türüç, Alper Potuk, Adil Rami


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Antalyaspor: Boffin xx, Nazım Sangare xx, Bahadır xx, Diego Angelo x, Celutska xx, Ufuk Akyol xx, Chico xx, Amilton xx, Hakan Özmert xx, Aatif Chahechouhe xx, Gelson Dala xx


Yedekler: Ferhat Kaplan, Eren, Tarık Çamdal, Halil İbrahim, Yakta Kurtuluş, Harun, Mukairu, Fredy, Serdar Özkan, Doğukan Sinik


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Gol: Ufuk Akyol (dk. 6) (Antalyaspor) - İSTANBUL

Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe-Antalyaspor maçında ilk gol geldi!
Max Kruse, Antalyaspor maçında da İstiklal Marşı'nı okudu! A Milli Takımımızın kadrosu belli oldu! Ünlü dövüşçü Maxim Novoselov ayıyla antrenman yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 21:28:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]