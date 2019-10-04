Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Antalyaspor: 1 (Maç devam ediyor)
34 dakika önce
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:59 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL
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