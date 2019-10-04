Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

32 dakika önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadelenden 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada sağ kanatta bulunan Hakan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aatif Chahechouhe'nun çaprazdan vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.


58. dakikada Mukairu'nun ara pasında defansın arkasına sarkan Hakan'ın topla birlikte ceza sahası içerine girip yaptığı vuruşta kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere gönderdi.


59. dakikada Aatif Chahechouhe'nun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Altay'dan dönen topu Mukairu altıpas içinde tamamlamak istedi. Daha sonra yükselen topu Altay kontrol etti.


61. dakikada Emre'nin sol kanattan yerden ortasında altıpasın önünde bulunan Miha Zajc'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.


69. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasında arka direkte Deniz kafa topu içeri çevirdi. Altıpasta Zajc'ın vuruşunda Vedat'tan dönen meşin yuvarlağı savunma kornere yolladı.


80. dakikada Gustavo'nun kaleyi cepheden gören noktadan denediği şut girişiminde Boffin topu kolay kontrol etti.


91. dakikada Ozan'ın pasını alan Zajc'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu Boffin çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.


90+5. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta Deniz Türüç'ün şutu, savunmaya çarpıp kornere çıktı.


Stat: Ülker


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Ok xx


Fenerbahçe: Altay xxx, Isla xx, Zanka xx (Mevlüt dk. 81 ?), Jailson xx, Dirar xx, Gustavo xx, Emre xx (Deniz Türüç dk. 61 x), Ozan xx, Tolga xx (Miha Zajc dk. 46 x), Max Kruse xx, Vedat Muriqi xx


Yedekler: Harun, Tolgay, Serdar, Ferdi, Sadık, Alper Potuk, Adil Rami


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Antalyaspor: Boffin xx, Nazım Sangare xx, Bahadır xx (Eren dk. 81 ?), Diego Angelo x, Celutska xx, Ufuk Akyol xx, Chico xx, Amilton xx (Doğukan Sinik dk. 70 x), Hakan Özmert xxx, Aatif Chahechouhe xxx, Gelson Dala x (Mukairu dk. 46 x)


Yedekler: Ferhat Kaplan, Tarık Çamdal, Halil İbrahim, Yakta Kurtuluş, Harun, Fredy, Serdar Özkan


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Gol: Ufuk Akyol (dk. 6) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Zanka, Emre (Fenerbahçe), Boffin, Hakan Özmert (Antalyaspor) - İSTANBUL

Antalyaspor, Fenerbahçe, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:32 Kaynak: İHA
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