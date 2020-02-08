Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç devam ediyor)

22 dakika önce

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor.

Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin 20 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 08:29 Kaynak: İHA
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