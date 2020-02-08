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Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç devam ediyor)
22 dakika önce
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 08:29 Kaynak: İHA
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