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Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Denizlispor: 0 (Maç devam ediyor)
32 dakika önce
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Denizlisporile karşı karşıya geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 08:26 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Denizlisporile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
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