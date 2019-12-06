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Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Gençlerbirliği: 1 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:54 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika Gençlerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL
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