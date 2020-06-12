Süper Lig: Fenerbahçe: 0 Hes Kablo Kayserispor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika

Süper Lig: Fenerbahçe: 0 Hes Kablo Kayserispor: 0 (Maç devam ediyor)

Korona virüs nedeniyle ara verilen ve bu akşam yeniden başlayan Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor.

Süper Lig: Fenerbahçe: 0 Hes Kablo Kayserispor: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Korona virüs nedeniyle ara verilen ve bu akşam yeniden başlayan Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

Koronavirüs, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 09:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Fenerbahçe: 0 Hes Kablo Kayserispor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı "Maske" filmini hatırlattı Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor İzmir'de eşitlik bozuldu! İlk gol geldi Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı         
21:30
Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı         
21:09
Hazal Kaya'dan Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez         
21:09
Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu         
20:49
Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı         
20:40
Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu         
20:35
İzmir'de eşitlik bozuldu! İlk gol geldi İzmir'de eşitlik bozuldu! İlk gol geldi         
20:34
İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı         
20:24
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor         
20:15
Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit edildi         
20:03
VAR devreye girdi, kırmızı kart çıktı! F.Bahçe 10 kişi VAR devreye girdi, kırmızı kart çıktı! F.Bahçe 10 kişi         
19:48
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu         
19:44
Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek         
19:22
Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı         
19:18
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali görünmekte Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali görünmekte         
18:49
Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor         
18:49
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı         
18:35
Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü         
18:16
Boşanma davası açan eşinin boğazını kesen kocanın ifadesi ortaya çıktı: Barışmak istemeyince sinirlerime hakim olamadım Boşanma davası açan eşinin boğazını kesen kocanın ifadesi ortaya çıktı: Barışmak istemeyince sinirlerime hakim olamadım         
18:09
Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır         
18:09
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek         
18:06
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı         
17:44
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı         
17:39
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu         
17:17
Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı         
17:09
İfade sonrası İlker Başbuğ'dan ilk açıklama: İdam cezası kalkmamış olsaydı bugün hayatta olmayabilirdim İfade sonrası İlker Başbuğ'dan ilk açıklama: İdam cezası kalkmamış olsaydı bugün hayatta olmayabilirdim         
17:06
Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek         
17:04
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek         
17:03
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak         
16:54
Elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti Elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti         
16:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2020 21:39:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Fenerbahçe: 0 Hes Kablo Kayserispor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]