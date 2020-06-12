Süper Lig: Fenerbahçe: 0 Hes Kablo Kayserispor: 0 (Maç devam ediyor)

Korona virüs nedeniyle ara verilen ve bu akşam yeniden başlayan Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor.

Korona virüs nedeniyle ara verilen ve bu akşam yeniden başlayan Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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