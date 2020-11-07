İlk yarı sessiz bitti

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

26. dakikada Milosevic'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Kravets, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma bir vuruş denedi ancak kaleci Altay bu pozisyonda iyi yer tutarak gole engel oldu.

31. dakikada sağ taraftan Gökhan Gönül, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Pelkas'a pasını aktardı. Pelkas'ın gelişine plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

35. dakikada hakem Ali Şansalan, VAR'ın uyarısıyla gol öncesindeki pozisyonu izledi. Şansalan, golden önceki pozisyonda Valencia'nın topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

39. dakikada yarı sahanın ortalarından Ozan'ın yaptığı ortada ceza yayı üzerinde yükselen Samatta'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Şansalan xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Serkan Ok xx

Fenerbahçe: Altay xx, Gökhan Gönül xx, Tisserand xx, Serdar Aziz xx, Caner xx, Ozan xx, Gustavo xx, Pelkas xx, Thiam xx, Valencia xx, Samatta xx

Yedekler: Harun, Lemos, Mert Hakan, Cisse, Perotti, Ferdi, Sadık, Nazım, Novak, Ademi

Teknik Direktör: Erol Bulut

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Adil Demirbağ xx, Abdulkerim Bardakçı xx, Sitya xx, Oğuz Kağan xx, Jevtovic xx, Cikalleshi xx, Miya xx, Milosevic xx, Kravets xx

Yedekler: Eray, Ozan Can Oruç, Hurtado, Shengelia, Alper Uludağ, Ali Karakaya, Emre Pehlivan, Şener Kaya, Daci

Teknik Direktör: İsmail Kartal

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)