İlk yarı sessiz bitti - Son Dakika

İlk yarı sessiz bitti

07.11.2020 19:55
İlk yarı sessiz bitti, System.String[]

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

26. dakikada Milosevic'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Kravets, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma bir vuruş denedi ancak kaleci Altay bu pozisyonda iyi yer tutarak gole engel oldu.

31. dakikada sağ taraftan Gökhan Gönül, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Pelkas'a pasını aktardı. Pelkas'ın gelişine plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

35. dakikada hakem Ali Şansalan, VAR'ın uyarısıyla gol öncesindeki pozisyonu izledi. Şansalan, golden önceki pozisyonda Valencia'nın topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

39. dakikada yarı sahanın ortalarından Ozan'ın yaptığı ortada ceza yayı üzerinde yükselen Samatta'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Şansalan xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Serkan Ok xx

Fenerbahçe: Altay xx, Gökhan Gönül xx, Tisserand xx, Serdar Aziz xx, Caner xx, Ozan xx, Gustavo xx, Pelkas xx, Thiam xx, Valencia xx, Samatta xx

Yedekler: Harun, Lemos, Mert Hakan, Cisse, Perotti, Ferdi, Sadık, Nazım, Novak, Ademi

Teknik Direktör: Erol Bulut

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Adil Demirbağ xx, Abdulkerim Bardakçı xx, Sitya xx, Oğuz Kağan xx, Jevtovic xx, Cikalleshi xx, Miya xx, Milosevic xx, Kravets xx

Yedekler: Eray, Ozan Can Oruç, Hurtado, Shengelia, Alper Uludağ, Ali Karakaya, Emre Pehlivan, Şener Kaya, Daci

Teknik Direktör: İsmail Kartal

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

İlk yarı sessiz bitti
İlk yarı sessiz bitti
İlk yarı sessiz bitti
İlk yarı sessiz bitti
İlk yarı sessiz bitti
İlk yarı sessiz bitti
İlk yarı sessiz bitti
İlk yarı sessiz bitti
İlk yarı sessiz bitti
İlk yarı sessiz bitti
İlk yarı sessiz bitti
İlk yarı sessiz bitti
İlk yarı sessiz bitti
İlk yarı sessiz bitti
İlk yarı sessiz bitti
İlk yarı sessiz bitti
İlk yarı sessiz bitti
İlk yarı sessiz bitti
İlk yarı sessiz bitti
İlk yarı sessiz bitti
İlk yarı sessiz bitti

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Konyaspor, Altay, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İlk yarı sessiz bitti - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

ABD başkanlık seçimini Biden'ın kazanmasının ardından Kamala Harris, ilk kadın ve siyahi başkan yardımcısı oldu Ronald Koeman, Messi'yi Betis maçında ilk 11'e almadı Son Dakika: Türkiye'de 7 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 2483 yeni vaka tespit edildi Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım Fenerbahçe'nin golü VAR'a takıldı! Golsüz eşitlik devam ediyor Koronavirüslülerin listesini yayınlayan filyasyon ekibinde görevli öğretmene soruşturma İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar Annesinin elinden tutarak yakalamaya çalıştığı kız çocuğu, 14. kattan düşerek öldü
Son Dakika: ABD'nin 46'ıncı başkanı seçilen Joe Biden'dan ilk açıklama: Hepinizin başkanı olacağım Son Dakika: ABD'nin 46'ıncı başkanı seçilen Joe Biden'dan ilk açıklama: Hepinizin başkanı olacağım         
19:59
Fenerbahçe'nin golü VAR'a takıldı! Sosyal medyada taraftarlar çıldırdı Fenerbahçe'nin golü VAR'a takıldı! Sosyal medyada taraftarlar çıldırdı         
19:51
Son Dakika: Pensilvanya'yı kazanan Joe Biden, ABD'nin 46. Başkanı oldu Son Dakika: Pensilvanya'yı kazanan Joe Biden, ABD'nin 46. Başkanı oldu         
19:31
Trump'ın psikolog yeğeni Mary Trump'tan amcasına seçim tepkisi: Biri onu durdursun Trump'ın psikolog yeğeni Mary Trump'tan amcasına seçim tepkisi: Biri onu durdursun         
19:00
Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i         
18:14
Azerbaycan ordusunun 27 yıl sonra işgalden kurtardığı Fuzuli ve Cebrail görüntülendi Azerbaycan ordusunun 27 yıl sonra işgalden kurtardığı Fuzuli ve Cebrail görüntülendi         
17:12
Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var         
16:59
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
Mola veren otobüsten indi, otomobil altında kaldı Mola veren otobüsten indi, otomobil altında kaldı         
13:00
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı         
11:13
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay "Cinsel dürtülerle atılmış" dedi         
10:52
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti         
10:35
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 20:20:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İlk yarı sessiz bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei