Fenerbahçe ilk kez kaybetti - Son Dakika

Fenerbahçe ilk kez kaybetti

07.11.2020 21:08
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Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u konuk etti.

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u konuk etti. İsmail Kartal'ın ekibi, Fenerbahçe'yi deplasmanda ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

26. dakikada Milosevic'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Kravets, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma bir vuruş denedi ancak kaleci Altay bu pozisyonda iyi yer tutarak gole engel oldu.

31. dakikada sağ taraftan Gökhan Gönül, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Pelkas'a pasını aktardı. Pelkas'ın gelişine plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

35. dakikada hakem Ali Şansalan, VAR'ın uyarısıyla gol öncesindeki pozisyonu izledi. Şansalan, golden önceki pozisyonda Valencia'nın topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

39. dakikada yarı sahanın ortalarından Ozan'ın yaptığı ortada ceza yayı üzerinde yükselen Samatta'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

59. dakikada sağ tarafta topla buluşan Samatta'nın çaprazdan kaleye sokularak yaptığı vuruşta kaleci Sehic iyi yer kapatarak gole engel oldu.

67. dakikada sol taraftan yapılan ortada arka direkteki Shengelia kafayla indirdi. Jevtovic önüne düşen topa bekletmeden voleyle vurarak takımını öne geçirdi. 0-1

77. dakikada orta sahadan atılan uzun pasta Kravets savunma arkasına sarktı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Ukraynalı futbolcu, düzgün bir vuruş yaparak fileleri havalandırmayı başardı. 0-2

87. dakikada Konyaspor savunmasından dönen topla ceza yayı üzerinde buluşan Gustavo'nun plase şutunda meşin yuvarlak üst direkten auta gitti.

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Şansalan xxx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Serkan Ok xx

Fenerbahçe: Altay xx, Gökhan Gönül xx, Tisserand xx, Serdar Aziz xx, Caner xx, Ozan xx, Gustavo xx, Pelkas xx (Cisse dk. 58 x), Thiam x (Perotti dk. 46 x), Valencia xx (Ademi dk. 85 ?), Samatta x (Ferdi dk. 69 x)

Yedekler: Harun, Lemos, Mert Hakan, Sadık, Nazım, Novak

Teknik Direktör: Erol Bulut

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Adil Demirbağ xx, Abdulkerim Bardakçı xx, Sitya xx, Oğuz Kağan xx (Shengelia dk. 60 xx), Jevtovic xxx (Alper Uludağ dk. 72 x), Cikalleshi xx, Miya xx, Milosevic xx (Hurtado dk. 90+5 ?), Kravets xxx

Yedekler: Eray, Ozan Can Oruç, Ali Karakaya, Emre Pehlivan, Şener Kaya, Daci

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Jevtovic (dk. 67), Kravets (dk. 77) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Ozan, Serdar (Fenerbahçe), Sehic, Adil (Konyaspor)

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Fenerbahçe ilk kez kaybetti

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Konyaspor, Samatta, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe ilk kez kaybetti - Son Dakika Spor


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