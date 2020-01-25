Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.

Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - İSTANBUL

Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:25 Kaynak: İHA
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