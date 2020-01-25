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Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:25 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - İSTANBUL
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