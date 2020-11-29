Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)

Goller: Aboubakar (dk. 4 ve 20) (Beşiktaş), Cisse (dk. 34) (Fenerbahçe)

39. dakikada Aboubakar'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top sol kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

20. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Aboubakar'ın altıpasta müsait pozisyondaki kafa vuruşunda top filelere gitti. 0-2

4. dakikada ceza sahası dışında Larin'in pasında topla buluşan Aboubakar'ın ceza alanına girerek sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

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