Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)

29.11.2020 19:54
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlıyor.

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Pelkas'ın pasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Pelkas'ın vuruşu savunmada Roiser'den döndü. Dönen topta Pelkas'ın şutu üstten auta gitti.

4. dakikada ceza sahası dışında Larin'in pasında topla buluşan Aboubakar'ın ceza alanına girerek sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

20. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Aboubakar'ın altıpasta müsait pozisyondaki kafa vuruşunda top filelere gitti. 0-2

34. dakikada Sosa'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Tisserand'ın penaltı noktası üzerindeki vuruşunda arka direğe yönelen topu Cisse ayağıyla tamamlayarak farkı 1'e indiren golü attı. 1-2

39. dakikada Aboubakar'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top sol kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

Stat: Ülker

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Bahattin Duran xx, Süleyman Özay xx

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Filip Novak xx, Marcel Tisserand xx, Mauricio Lemos xx, Gökhan Gönül xx, Luiz Gustavo xx, Jose Sosa xx, Dimitrios Pelkas xx, Diego Perotti xx (Caner Erkin dk. 37 x), Ozan Tufan xx, Papiss Cisse xx

Yedekler: Oytun Özdoğan, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz, Uğur Kaan Yıldız, Mame Thiam, Kemal Ademi

Teknik Direktör: Erol Bulut

Beşiktaş: Utku Yuvakuran xx, Valentin Rosier xxx, Necip Uysal xx, Francisco Montero xx, Rıdvan Yılmaz xx, Josef de Souza xx, Atiba Hutchinson xx, Bernard Mensah xx, Rachid Ghezzal xxx, Cyle Larin xxx, Vincent Aboubakar xxx

Yedekler: Emre Bilgin, Fabrice N'Sakala, Welinton, Serdar Saatçı, Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Atakan Üner, Kartal Yılmaz, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Aboubakar (dk. 4 ve 20) (Beşiktaş), Cisse (dk. 34) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Tisserand, Pelkas (Fenerbahçe), Larin, Sergen Yalçın (Beşiktaş)

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, Derbi, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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