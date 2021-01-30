Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşu direkt kaleye yöneldi. Bu pozisyonda kaleci Gökhan Akkan topu son anda kornere yolladı.

26. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği ortada savunmanın arasından iyi yükselen Thiam kafayı vurdu ancak kaleci Gökhan bu pozisyonda topa sahip oldu.

34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Samatta'nın şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak Pelkas'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun aşırtma denemesinde top üstten auta gitti.

35. dakikada Çaykur Rizespor tehlikeli geldi. Baiano'nun sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada kale önünde Samudio topuğuyla vuruş yaptı, top yandan dışarı gitti.

38. dakikada Pelkas'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Samatta ceza sahası önüne kadar gelip sol ayağıyla plase bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

45+1. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Valencia uzaktan çok sert bir vuruş yaptı. Önce direğe çarpan top ardından kaleci Gökhan'a da çarparak filelere gitti. 1-0

Stat: Ülker

Hakemler: Abdülkadir Bitigen xx, Kemal Yılmaz xx, Mustafa Savranlar xx

Fenerbahçe: Altay xx, Nazım xx, Serdar xx, Szalai xx, Caner xx, Gustavo xx, Ozan xx, Thiam xx, Valencia xx, Pelkas xx, Samatta x

Yedekler: Harun, Lemos, Sosa, Tolga, Mert Hakan, Cisse, Osayi Samuel, Novak, İsmail Yüksek, Ademi

Teknik Direktör: Erol Bulut

Çaykur Rizespor: Gökhan x, Moroziuk xx, Emir xx, Meriah xx, Melnjak xx, Donsah xx, Baiano xx, Djokovic xx, Michalak x, Boldrin xx, Samudio x

Yedekler: Tarık, Zafer, Chatziisaias, Yasin, Soderlund, Onur, Murat, Andrade, Doğan

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Gol: Gökhan Akkan (dk. 45+1 k.k.) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Marius Sumudica (Teknik Direktör), Melnjak (Çaykur Rizespor)

(Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)