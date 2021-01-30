Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

30.01.2021 19:52
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşu direkt kaleye yöneldi. Bu pozisyonda kaleci Gökhan Akkan topu son anda kornere yolladı.

26. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği ortada savunmanın arasından iyi yükselen Thiam kafayı vurdu ancak kaleci Gökhan bu pozisyonda topa sahip oldu.

34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Samatta'nın şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak Pelkas'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun aşırtma denemesinde top üstten auta gitti.

35. dakikada Çaykur Rizespor tehlikeli geldi. Baiano'nun sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada kale önünde Samudio topuğuyla vuruş yaptı, top yandan dışarı gitti.

38. dakikada Pelkas'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Samatta ceza sahası önüne kadar gelip sol ayağıyla plase bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

45+1. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Valencia uzaktan çok sert bir vuruş yaptı. Önce direğe çarpan top ardından kaleci Gökhan'a da çarparak filelere gitti. 1-0

Stat: Ülker

Hakemler: Abdülkadir Bitigen xx, Kemal Yılmaz xx, Mustafa Savranlar xx

Fenerbahçe: Altay xx, Nazım xx, Serdar xx, Szalai xx, Caner xx, Gustavo xx, Ozan xx, Thiam xx, Valencia xx, Pelkas xx, Samatta x

Yedekler: Harun, Lemos, Sosa, Tolga, Mert Hakan, Cisse, Osayi Samuel, Novak, İsmail Yüksek, Ademi

Teknik Direktör: Erol Bulut

Çaykur Rizespor: Gökhan x, Moroziuk xx, Emir xx, Meriah xx, Melnjak xx, Donsah xx, Baiano xx, Djokovic xx, Michalak x, Boldrin xx, Samudio x

Yedekler: Tarık, Zafer, Chatziisaias, Yasin, Soderlund, Onur, Murat, Andrade, Doğan

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Gol: Gökhan Akkan (dk. 45+1 k.k.) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Marius Sumudica (Teknik Direktör), Melnjak (Çaykur Rizespor)

(Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Caner Erkin, Fenerbahçe, Rizespor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 30 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 6 bin 871 yeni vaka tespit edildi PTT'den indirimli ayçiçek yağı fiyaskosu! Çok sayıda ürün daha pahalıya satılıyor Başakşehir, tarihinde ilk kez bir maçta 5 gol yedi Kira borcunu ödeyen Defne Samyeli oturduğu evden taşınmayacak Sevgilisini öldüren katilin, Arzu Aygün'ün kızına mesaj atıp 500 Euro istediği ortaya çıktı Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı
Diagne'nin asist yaptığı maçta West Bromwich Albion Fulham'ı 2-2 berabere kaldı Diagne'nin asist yaptığı maçta West Bromwich Albion Fulham'ı 2-2 berabere kaldı         
20:04
CHP'den Kabe saygısızlığına sert tepki: Alçak provokasyonu şiddetle kınıyoruz CHP'den Kabe saygısızlığına sert tepki: Alçak provokasyonu şiddetle kınıyoruz         
19:38
Her yaptığıyla piyasaları yerinden oynatan Elon Musk'a suçlama: Maniple ediyor Her yaptığıyla piyasaları yerinden oynatan Elon Musk'a suçlama: Maniple ediyor         
18:10
Kadıköy'de F.Bahçe golü buldu! Golcü futbolcu, müthiş bir şutla topu ağlara gönderdi Kadıköy'de F.Bahçe golü buldu! Golcü futbolcu, müthiş bir şutla topu ağlara gönderdi         
17:50
Meral Akşener, erken seçim için tarih verdi ama belirttiği gün pazara denk gelmiyor Meral Akşener, erken seçim için tarih verdi ama belirttiği gün pazara denk gelmiyor         
17:18
100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı 100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı         
15:48
Putin, Yunanistan'ın 'bağımsızlık günü' davetini elinin tersiyle itti Putin, Yunanistan'ın 'bağımsızlık günü' davetini elinin tersiyle itti         
15:23
Feride Hilal Akın ile Baybars Tören yollarını ayırdı Feride Hilal Akın ile Baybars Tören yollarını ayırdı         
13:47
Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar         
12:32
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin         
12:17
Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor         
12:10
Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak         
10:43
5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor         
10:42
Tekirdağlı ustanın yaptığı kişiye özel bıçaklar hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun talep görüyor Tekirdağlı ustanın yaptığı kişiye özel bıçaklar hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun talep görüyor         
10:14
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Burak Deniz'den samimi itiraf: Didem'le gizlimiz saklımız yok Burak Deniz'den samimi itiraf: Didem'le gizlimiz saklımız yok         
09:18
Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2021 20:14:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei