Süper Lig: Fenerbahçe: 1 D.G. Sivasspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 D.G. Sivasspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde D.G. Sivasspor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde D.G. Sivasspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada Ferdi'nin pasında sol kanatta topla buluşan Hasan Ali'nin ceza sahası içine açtığı ortada Vedat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


7. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Emre Kılınç, Ozan Tufan'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.


9. dakikada Kone'nin kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mert Hakan'ın ceza sahası içine açtığı ortada Kone'nin şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.


16. dakikada sol taraftan Hasan Ali'nin açtığı ortada ceza sahası içinde Vedat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


27. dakikada Falette'nin savunmadan attığı uzun topta ceza sahası içinde Samassa'dan önce topu alan Deniz meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-1


44. dakikada Yatabare'nin kafayla indirdiği topla buluşan Emre'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2


Stat: Ülker


Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Asım Yusuf Öz xx


Fenerbahçe: Altay xx, Dirar xx, Ozan xx, Falette xx, Hasan Ali xx, Tolgay xx, Gustavo xx, Deniz xx, Ferdi xx, Ömer Faruk xx, Vedat xx


Yedekler: Harun, Emre, Tolga, Allahyar, Zajc, Rodrigues, Jailson, Murat, Gürkan, Emir


Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar


Sivasspor: Samassa xx, Marcelo xx, Aaron xx, Caner xx, Uğur xx, Claudemir x (Fatih dk. 36 ?), Cofie xx, Mert Hakan xx, Yatabare xxx, Emre xxx, Kone xxx


Yedekler: Ali, Papp, Andrare, Erdoğan, Camara, Yasin, Derlek, Skuletic, Hakan


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Kone (pen) (dk. 9), Emre (dk. 44) (Sivasspor), Deniz Türüç (dk. 27) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Ozan Tufan (Fenerbahçe), Emre Kılınç (Sivasspor) - İSTANBUL

Fenerbahçe, Hasan Ali, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 21:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Fenerbahçe: 1 D.G. Sivasspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Son Dakika

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00:35
Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler
00:16
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı
00:07
Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
23:53
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
23:19
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
22:30
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
22:09
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı
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