Süper Lig: Fenerbahçe: 1 D.G. Sivasspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 D.G. Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde D.G. Sivasspor'u ağırladı.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde D.G. Sivasspor'u ağırladı. Müsabaka Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Yatabare'nin kafayla ceza sahası içine indirdiği topla buluşan Emre'nin şutunda meşin yuvarlağı Altay oyun alanı içine çeldi. Dönen topu alan Mert Hakan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı.


70. dakikada sol kanatta topla buluşan Emre'nin ceza sahası içine açtığı ortada Kone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


90. dakikada Dirar'ın sağ taraftan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Vedat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


90+2. dakikada sağ tarafta topla buluşan Ferdi'nin ceza sahasında arka direğe açtığı ortada Allahyar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


90+4. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ozan'ın şutunu kaleci Samassa oyun alanı içine çeldi.


Stat: Ülker


Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Asım Yusuf Öz xx


Fenerbahçe: Altay xx, Dirar xx, Ozan x, Falette xx (Tolga dk. 84 ?), Hasan Ali xx, Tolgay x (Rodrigues dk. 62 xx), Gustavo xx, Deniz x (Allahyar dk. 88 ?), Ferdi xx, Ömer Faruk x (Emre dk. 62 xx), Vedat x


Yedekler: Harun, Zajc, Jailson, Murat, Gürkan, Emir


Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar


Sivasspor: Samassa xx, Marcelo xx, Aaron xx, Caner xx, Uğur xx, Claudemir x (Fatih dk. 36 xx), Cofie xx, Mert Hakan xx (Erdoğan dk. 81 ?), Yatabare xx (Hakan dk. 73 xx), Emre xxx, Kone xxx


Yedekler: Ali, Papp, Andrare, Camara, Yasin, Derlek, Skuletic


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Kone (pen) (dk. 9), Emre (dk. 44) (Sivasspor), Deniz Türüç (dk. 27) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Ozan Tufan, Hasan Ali, Ferdi (Fenerbahçe), Emre Kılınç, Fatih, Samassa (Sivasspor) - İSTANBUL

Fenerbahçe, Sivasspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 22:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Fenerbahçe: 1 D.G. Sivasspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Son Dakika

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00:16
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00:07
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23:19
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
22:09
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
19:43
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
19:13
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