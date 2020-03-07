Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Denizlispor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Denizlispor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Denizlispor: 1 (İlk yarı)

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Denizlispor'u konuk ediyor.

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Denizlispor: 1 (İlk yarı), System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Denizlispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Oğuz Yılmaz'ın kafa vuruşu, yandan auta çıktı.


14. dakikada sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında Zeki'nin yerden ortasına bekletmeden vuran Barrow'un şutunu Altay ayaklarıyla çeldi. Dönen topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.


21. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşta Mehmet Ekici'nin şutu ceza alanı içinde yerden sekip kaleye yöneldi. Son anda kaleci Stackhowiak topu kornere çeldi.


22. dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı korner atışında Ozan Tufan'un penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0


24. dakikada Barrow'un ortasında Altay boşa çıkınca top Aissati'nin önünde kaldı. Bu oyuncunu şutunu Serdar Aziz, çizgi üzerinden çıkardı.


31. dakikada gelişen Fenerbahçe kontratağında Tolgay'ın pasını alan Vedat Muriqi'nin, sol çaprazdan yaptığı sert vuruşu Stackhowiak oyun alanına çeldi. Dönen topu Denizli savunması kornere yolladı.


41. dakikada Murawski'nin şutunda top Tolgay Arslan'ın eline çarptı. VAR'da pozisyonu izleyen hakem Zorbay Küçük, penaltı kararı verirken, Tolgay'ı da ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.


45. dakikada beyaz noktaya gelen Murawski, topu sol köşeden filelerle buluşturdu. 1-1


Stat: Ülker


Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mehmet Can Satman xx, İlker Takpak xx


Fenerbahçe: Altay xx, Isla xx, Serdar xx, Gustavo xx, Hasan Ali x, Ozan Tufan xx, Tolgay x, Mehmet Ekici xx, Ferdi x, Kruse x (dk. 31 Zajc ?), Muriqi x


Yedekler: Erten, Harun, Murat Sağlam, Jailson, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Mevlüt Erdinç, Allahyar, Ömer Faruk


Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle


Denizlispor: Stackhowiak xx, Zeki Yavru xx, Oğuz Yılmaz x, Mustafa Yumlu x, Olcay Şahan x, Murawski xx, Aissati xx, Oscar Estupinan x, Modu Barrow xx, Recep Niyaz x, Rodallega x


Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Muhammet Özkal, Alihan Kalkan, Sedat Şahintürk, Özgür Çek, Onazi


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Goller: Ozan Tufan (dk. 22) (Fenerbahçe), Murawski (dk. 45 pen.) (Denizlispor)


Kırmızı kart: Tolgay Arslan (dk. 44) (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Denizlispor, Fenerbahçe, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:04 Kaynak: İHA
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