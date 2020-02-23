Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

15 dakika önce

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti.

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Fenerbahçe'nin Kruse ile penaltıdan bulduğu gole ilk yarıda Donk, ikinci yarıda da Falcao'nun penaltı ve Onyekuru'nun golleriyle cevap veren Galatasaray, rakibini 22 Aralık 1999 tarihinden sonra deplasmanda mağlup etmeyi başardı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada sol kanatta topla buluşan Tolgay Arslan, ters kanattan savunmanın arkasına sarkan Isla'ya ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda top yandan auta gitti.


65. dakikada kaleci Altay'ın vuruşu kısa düştü. Bu noktada topu kapan Belhanda direkt kaleye gönderdi ancak Altay son anda yetişerek gole müsaade etmedi.


66. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yaşanan bir pozisyon sonrasında Halil Umut Meler'e saha çizgisini aşarak tepki gösterdi. Bu hareket sonrasında Meler, Ersun Yanal'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.


76. dakikada Ömer Bayram'ın soldan yaptığı ortada savunmadan seken topa Onyekuru gelişine vurdu ancak top üstten auta gitti.


77. dakikada Seri'nin savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Onyekuru, Jailson'un müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.


80. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Falcao'nun vuruşunda top filelere gitti ve Galatasaray deplasmanda öne geçti. 1-2


84. dakikada Belhanda'nın oyundan çıktığı sırada Deniz Türüç bu futbolcuya tepki gösterdi. Bir anda yaşanan gerilim sonrasında Halil Umut Meler oyuncu değişikliğini iptal edip Belhanda'ya ikinci sarı karttan, Deniz Türüç'e ise direkt kırmızı kart gösterdi.


89. dakikada kazanılan serbest vuruşta oyuna yeni giren Mehmet Ekici topun başına geçti. Bu futbolcunun uzak mesafeden direkt kaleye gönderdiği şutta Muslera güçlükle topu kornere yolladı.


90+7. dakikada Galatasaray savunmasından atılan uzun topta hareketlenen Onyekuru, Jailson'u geçip ceza sahasına girdi ve daha sonra Altay'ı çalımlayıp vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. 1-3


Stat: Ülker


Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kerem Ersoy xx


Fenerbahçe: Altay xx, Isla xx (Mevlüt dk. 81 ?), Jailson xx, Serdar xx, Hasan Ali xx, Tolgay x (Deniz Türüç dk. 60 xx), Ozan xx, Dirar xx, Kruse xx, Tolga xx (Mehmet Ekici dk. 88 ?), Vedat xx


Yedekler: Harun, Erten, Falette, Ferdi, Allahyar, Zajc, Murat Sağlam


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xxx, Marcao xxx, Donk xxx, Saracchi xxx, Seri xxx, Ömer xxx, Feghouli xxx (Emre Akbaba dk. 90+8 ?), Belhanda xxx, Onyekuru xxx (Adem Büyük dk. 90+8 ?), Falcao xxx (Ahmet Çalık dk. 86 ?)


Yedekler: Okan, Şener, Selçuk İnan, Linnes, Jimmy Durmaz, Andone, Taylan Antalyalı


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Kruse (dk. 21 pen.) (Fenerbahçe), Donk (dk. 40), Falcao (dk. 80 pen.), Onyekuru (dk. 90+7) (Galatasaray)


Kırmızı kartlar: Ersun Yanal (dk. 66), Deniz Türüç (dk. 84) (Fenerbahçe), Belhanda (dk. 84) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Serdar Aziz, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Dirar, Isla, Volkan Kazak (Yrd. Antrenör) (Fenerbahçe), Belhanda, Falcao, Seri, Mariano, Onyekuru, Fatih Terim (Galatasaray) - İSTANBUL

Younes Belhanda, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:21 Kaynak: İHA
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