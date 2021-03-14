Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)

43. dakikada orta sahada Candeias'ın ara pasında defansın arkasına iyi sarkan Sandro Lima 'nın ceza sahası içine girmeye çalışırken topu ayağından aşmasıyla meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır 'da kaldı.

11. dakikada Luiz Gustavo 'nun ara pasında sağ tarafta topu alan Osayi-Samuel'in ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Nordfeldt, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

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