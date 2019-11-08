Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Kasımpaşa: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:47 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL
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