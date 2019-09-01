Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor)
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Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor)

13 saat önce

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk ediyor.

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğü bulunuyor. - İSTANBUL

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:13 Kaynak: İHA
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