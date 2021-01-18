Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Ankaragücü: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Fenerbahçe'nin Valencia ile sol köşenden kullandığı korner atışında Samatta'nın ön direkte yaptığı kafa vuruşunu çizgi üzerinden Ankaragücü'nde Atila çıkardı.
24. dakikada Endri'nin ortasında Paintsil'in kafa vuruşunda top Tisserand'a çarptı ve direğin dibinden kornere çıktı.
25. dakikada Atila'nın kullandığı korner atışında direkt kaleye yönelen topu Altay güçlükle dokundu. Ardından direğe çarpan ve çizgi üzerine düşen topu Ozan Tufan uzaklaştırdı.
28. dakikada Valencia'nın yerden ortasına penaltı noktasında Thiam vurdu. Kalecinin elinden sektirdiği topla tekrar buluşan Thiam ikinci dokunuşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
35. dakikada Ozan'ın uzun pasını alan Thiam, topu Samatta'ya indirdi. Ceza sahasında iki rakibinden sıyrılan Samatta, düzgün vuruşla topu köşeden filelere bıraktı. 2-0
38. dakikada serbest vuruş kazanan Ankaragücü'nde Endri'nin direkt kaleye gönderdiği sert şut az farkla auta çıktı.
40. dakikada Valencia'nın ceza alanı içinde yaşadığı karambolde topu önünde bulan Pelkas'ın bekletmeden çektiği şut, savunmaya çarparak kornere çıktı.
45+4. dakikada Nazım'ın pasını alan Pelkas'ın ceza sahası içinden çektiği şut, savunmaya çarparak son anda kornere çıktı.
Stat: Ülker
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Önel xx, Erdem Bayık xx
Fenerbahçe: Altay xx, Nazım xx, Tisserand xx, Serdar Aziz xx, Novak xx, Gustavo xx, Ozan xx, Valencia xx, Thiam xxx, Pelkas x, Samatta xx
Yedekler: Harun, Lemos, Cisse, Sadık, Fatih Yiğit, Uğur Kaan Yıldız, Eyüp Akcan, Serhat Ahmetoğlu, İsmail Yüksek
Teknik Direktör: Erol Bulut
MKE Ankaragücü: Friedrich x, Pinto x, Atakan x, Sarlija x, Atila Turan xx, Lukasik x, Voca x, Lobjanidze x, Paintsil xx, Endri Çekiçi x, Bolingi x
Yedekler: Korcan, Erdi Dikmen, Orkan Çınar, Diousse, Şahverdi, Alper Potuk, Berke Gürbüz, Torgeir Borven, Yusuf Eren, Emre Güral
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Goller: Thiam (dk. 28), Samatta (dk. 35) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Ozan Tufan, Thiam (Fenerbahçe), Endri Çekiçi (MKE Ankaragücü)
(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Kaynak: İHA
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