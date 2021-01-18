Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Ankaragücü: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

35. dakikada Ozan'ın uzun pasını alan Thiam, topu Samatta'ya indirdi. Ceza sahasında iki rakibinden sıyrılan Samatta, düzgün vuruşla topu köşeden filelere bıraktı. 2-0

25. dakikada Atila'nın kullandığı korner atışında direkt kaleye yönelen topu Altay güçlükle dokundu. Ardından direğe çarpan ve çizgi üzerine düşen topu Ozan Tufan uzaklaştırdı.

24. dakikada Endri'nin ortasında Paintsil'in kafa vuruşunda top Tisserand'a çarptı ve direğin dibinden kornere çıktı.

8. dakikada Fenerbahçe'nin Valencia ile sol köşenden kullandığı korner atışında Samatta'nın ön direkte yaptığı kafa vuruşunu çizgi üzerinden Ankaragücü'nde Atila çıkardı.

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe , MKE Ankaragücü 'nü konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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