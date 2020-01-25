Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

90+1. dakikada Başakşehir hızlı çıkmak isterken topu kaptırdı ve Emre Belözoğlu savunmanın arkasına sarkan Vedat'ı gördü. Bu futbolcu kayarak Ponck'tan kaptığı topu direkt kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

86. dakikada Kruse'nin pasında sağ kanattan hareketlenen Rodrigues ceza sahasına girerek yerden pasını çıkardı. Bu noktada Vedat düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

72. dakikada Ozan Tufan 'ın pasında topla buluşan Kruse 3 rakibinin arasından sıyrılıp ceza sahasına girdi ve yerden düzgün bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 1-0

59. dakikada rakibinden kaptığı topla hareketlenen Kruse, Ozan'ı gördü. Bu futbolcunun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rodrigues sert vurdu ancak Mert Günok geçit vermedi.

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe , zirve yarışındaki rakiplerinden Başakşehir 'i konuk etti. Sarı-lacivertliler Kruse ve Vedat'ın golleriyle sahasında 2-0 kazanarak ikinci sıraya yerleşti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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