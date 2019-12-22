Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, yılın son derbisinde Kadıköy'de karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



2. dakikada Isla'nın sağ kanattan pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Tolga'nın plase vuruşunda kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.



19. dakikada Gustavo'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Rebocho'nun eline çarpan top sonrasında hakem Cüneyt Çakır VAR'a gitti. Pozisyonu izleyen Çakır daha sonra penaltı kararı verdi.



23. dakikada penaltıda topun başına geçen Max Kruse kaleci Karius'un solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0



32. dakikada orta sahada Diaby'den topu kapan Tolga Ciğerci'nin pasında topla ilerleyen Ozan'ın ceza yayının gerisinden uzaktan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0



45+5. dakikada Caner'in orta sahasın sol tarafından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde boşta kalan Atiba'nın sağ ayağı ile vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.



Stat: Ülker



Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx



Fenerbahçe: Altay xx, Isla xx, Serdar Aziz xx, Jailson xx, Dirar xx, Gustavo xx, Ozan Tufan xxx, Tolga Ciğerci xxx, Deniz Türüç xx, Max Kruse xxx, Vedat Muriqi xx



Yedekler: Harun Tekin, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Murat Sağlam, Zanka, Adil Rami



Teknik Direktör: Ersun Yanal



Beşiktaş: Karius x, Gökhan Gönül x, Vida x, Enzo Roco x, Rebocho x, Atiba x, Elneny x, Lens x, Caner Erkin x, Diaby x, Burak Yılmaz x



Yedekler: Utku, Ersin, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, N'Koudou, Necip Uysal, Adem Ljajic



Teknik Direktör: Abdullah Avcı



Goller: Max Kruse (dk. 23 pen.), Ozan Tufan (dk. 32) (Fenerbahçe), Atiba (dk. 45+5) (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Deniz Türüç (Fenerbahçe), Lens, Caner (Beşiktaş) - İSTANBUL