Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Gazişehir Gaziantep: 0 (Maç devam ediyor)
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Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Gazişehir Gaziantep: 0 (Maç devam ediyor)

49 dakika önce

Süper Lig'in 1. haftasında Fenerbahçe sahasında Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Gazişehir Gaziantep: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]
Süper Lig'in 1. haftasında Fenerbahçe sahasında Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL
Fenerbahçe, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:26 Kaynak: İHA
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