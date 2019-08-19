Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Gazişehir Gaziantep: 0 (Maç devam ediyor)
49 dakika önce
Süper Lig'in 1. haftasında Fenerbahçe sahasında Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:26 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 1. haftasında Fenerbahçe
sahasında Gazişehir Gaziantep
ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL
Moses 'pamuk' ile sahada Fenerbahçe ilk yarı top göstermedi Fenerbahçe 24 dakikada 3 penaltı kazandı! Fenerbahçe'nin ilk golü Moses'tan