Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Göztepe: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe'yi ağırladı.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe'yi ağırladı. Müsabaka Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


59. dakikada sol kanatta topla buluşan Mossoro'nun ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.


66. dakikada Napoleoni'nin sol taraftan verdiği pasta ceza sahası dışında topla buluşan Soner'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1


87. dakikada Mossoro'nun sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Wilczek'in kafa vuruşunu kaleci Altay kornere çeldi.


90+5. dakikada Berkan'ın ceza sahası dışından kaleyi tam karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


Stat: Ülker


Hakemler: Bahattin Şimsek xx, İsmail Şencan xx, Mehmet Kısal xx


Fenerbahçe: Altay xx, Dirar xx (Zajc dk. 61 xx), Serdar xx, Falette xx, Hasan Ali xx, Tolgay xx (Emre Belözoğlu dk. 61 xx), Gustavo xx, Deniz xx, Ferdi xx (Jailson dk. 78 xx), Ozan xx (Murat dk. 71 xx), Vedat Muriqi xx


Yedekler: Harun, Mevlüt, Allahyar, Ömer, Cenk, Emir


Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar


Göztepe: Beto xx, Gassama xx (Murat dk. 46 xx), Titi xx, Alpaslan xx, Berkan xx, Soner xxx, Borges xx (Yalçın dk. 46 xx), Mossoro xx (Ege dk. 90+1 ?), Tripic xx (Castro dk. 80 ?), Serdar x (Napoleoni dk. 23 x), Wilczek xx


Yedekler: Mehmet, Kerem, Poko, Metin, Atınç


Teknik Direktör: İlhan Palut


Goller: Ferdi (dk. 25 ve 45+2) (Fenerbahçe), Soner (dk. 66) (Göztepe)


Kırmızı kart: Serdar Aziz (dk. 90+4) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Murat, Alpaslan (Göztepe) - İSTANBUL

Fenerbahçe, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 22:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Göztepe: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor
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