Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

64. dakikada ceza sahası sağ tarafında Giresunspor savunmasının hatası ile topla buluşan Berisha pasını Mesut'a aktardı. Ceza sahası için sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Mesut'un yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

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