Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Hes Kablo Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Korona virüs nedeniyle ara verilen ve bu akşam yeniden başlayan Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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