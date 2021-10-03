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Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

03.10.2021 18:06
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Hadergjonaj'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bozok, rakibinden sıyrılıp yakın mesafeden şutunu attı ancak kaleci Altay son anda topu kornere gönderdi.

53. dakikada Umut Bozok'un pasında topla buluşan Travnik, ceza sahasına girdikten sonra Szalai'den sıyrılıp çaprazdan plase bir vuruş yaptı ve topu filelere gönderdi. 2-1

60. dakikada sol kanatta topla buluşan Berisha, ceza sahası içinde hareketlenen Valencia'yı gördü. Bu futbolcunun göğsüyle düzeltip yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

Stat: Ülker

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kemal Yılmaz xx

Fenerbahçe: Altay xx, Serdar Aziz xx, Kim Min Jae xx, Szalai xx, Ferdi xxx, Luis Gustavo xxx, Crespo xx (Zajc dk. 46 xx), Muhammed xx (Novak dk. 56 xx), Rossi xxx (Mert Hakan dk. 67 xx), Berisha xxx (Osayi-Samuel dk. 85 ?), Serdar Dursun x (Valencia dk. 56 xx)

Yedekler: Berke Özer, Max Meyer, Mesut Özil, Pelkas, Burak Kapacak

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Donk xx, Tarkan xx, Evren Eren x (Sakıb Aytaç dk. 46 xx), Sadiku xx (Brecka dk. 90 ?), Travnik xx, Eysseric x, Yusuf Erdoğan xx (Jorgensen dk. 70 x), Hajradinovic x (Dirar dk. 46 xx), Umut Bozok x

Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Ahmet Emin, Mehmet Feyzi, Doğucan Haspolat, Hasan Emre

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Berisha (dk. 16), Gustavo (dk. 45+5) (Fenerbahçe), Travnik (dk. 53) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Crespo, Rossi, Gustavo, Serdar Aziz, Novak (Fenerbahçe), Sadiku, Umut Bozok, Sakıb Aytaç (Kasımpaşa)

(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort/İHA)

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Umut Bozok, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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