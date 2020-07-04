Süper Lig: Fenerbahçe: 2Göztepe: 0 (İlk yarı)

Goller: Ferdi (dk. 25 ve 45+2) (Fenerbahçe) - İSTANBUL

36. dakikada ceza sahası içine açılan ortada topla buluşan Vedat meşin yuvarlağı Ferdi'ye verdi. Ferdi'nin gelişine yaptığı vuruşta top direğe çarpıp auta çıktı.

9. dakikada sağ kanatta topla buluşan Deniz'in ceza sahası içine yerden verdiği pasta Vedat'ın gelişine yaptığı vuruşu kaleci Beto oyun alanı içine çeldi.

4. dakikada sol kanatta topla buluşan Berkan'ın ceza sahası içine ortasında Wilzcek'in topu göğüsüyle yumuşatarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Altay oyun alanı içine çeldi.

1. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Vedat'ın yerden verdiği pasta Deniz'in gelişine yaptığı vuruşunda kaleci Beto topu kornere çeldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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