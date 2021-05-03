Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

03.05.2021 20:55
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, BB Erzurumspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Valencia, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun ceza sahasına girip yaptığı vuruşta kaleci Szumski gole izin vermedi.

5. dakikada VAR uyarısı sonrasında Mete Kalkavan ekranın başına gitti. Maçın 1. dakikasında yaşanan pozisyonda Valencia'nın yaptığı vuruş sonrasında topun Gökhan'ın eline çarptığını belirten Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi.

6. dakikada Hakem Mete Kalkavan'ın VAR'da izleyip verdiği penaltı kararı sonrasında topun başına gelen Jose Sosa net bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

12. dakikada İrfan Can'ın pasında savunmanın arkasına koşu yapan Valencia, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Szumski'yi de çalımlayıp çaprazdan topu filelere gönderdi. 2-0

14. dakikada Mesut Özil'in pasında ceza sahasına giren Valencia, arka direkteki Pelkas'a pasını aktardı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla farkı 3'e çıkardı. 3-0

39. dakikada Valencia'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Pelkas yerden sert vurdu ancak savunmaya çarpan top az farkla kornere gitti.

Stat: Ülker

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Kerem Ersoy xx

Fenerbahçe: Harun xx, Ozan xx, Tisserand xx, Szalai xx, Caner xx, Sosa xxx, Mesut xxx, İrfan xxx, Pelkas xxx, Mert Hakan xxx, Valencia xxx

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Novak, Lemos, Osayi-Samuel, Ferdi, Gustavo, Cisse, Sinan Gümüş, Samatta, Thiam

Teknik Sorumlu: Emre Belözoğlu

BB Erzurumspor: Szumski x, Mehmet Murat x, Gökhan x, Hasan x, Schwechlen x, Boumal x, Omolo x, Novikovas x, Obertan x, Cenk Ahmet x, Oltan x

Yedekler: Kayacan, Göktuğ, Butko, Teikeu, Rahman Buğra, Bergdich, Özgür, Osman, Rashani, Gomes

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Goller: Sosa (dk. 6 pen.), Valencia (dk. 12), Pelkas (dk. 14) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Gökhan (BB Erzurumspor) - İSTANBUL

Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Fenerbahçe: 3 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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