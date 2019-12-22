Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, yılın son derbisinde Kadıköy'de karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, yılın son derbisinde Kadıköy'de karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Caner'in orta sahanın solundan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Elneny'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.


54. dakikada sol kanatta bulunan Tolga'nın pasında topla buluşan Ozan'ın ceza sahası dışı sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.


55. dakikada Jailson'un hatasında topu alan Burak'ın ceza sahası içi sol tarafında kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Altay ayaklarıyla tehlikeyi önledi.


58. dakikada Deniz'in ara pasında Isla'nın ceza sahası içine sağ taraftan girip son çizgiye inerek içeriye çevirdiği topta ön direkte bulunan Vedat'ın tek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1


67. dakikada Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta top Karius'un müdahalesiyle kornere çıktı.


69. dakikada Deniz'in kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Vedat Muriqi'nin uzak direğe yaptığı vuruş auta çıktı.


72. dakikada Max Kruse'nin pasını alan Tolga Ciğerci'nin uzak direğe plase vuruşu az farkla auta çıktı.


Stat: Ülker


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx


Fenerbahçe: Altay xxx, Isla xxx, Serdar Aziz xxx, Jailson xxx, Dirar xx, Gustavo xxx, Ozan Tufan xxx (Zanka dk. 90 ?), Tolga Ciğerci xxx, Deniz Türüç xx (Ferdi Kadıoğlu dk. 75 x), Max Kruse xxx (Tolgay Arslan dk. 86 ?), Vedat Muriqi xxx


Yedekler: Harun Tekin, Mevlüt Erdinç, Alper Potuk, Murat Sağlam, Adil Rami


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Beşiktaş: Karius x, Gökhan Gönül x, Vida x, Enzo Roco x, Rebocho x (N'Koudou dk. 63 x), Atiba xx, Elneny x, Lens x, Caner Erkin x, Diaby x (Adem Ljajic dk. 46 x), Burak Yılmaz x (Umut Nayir dk. 87 ?)


Yedekler: Utku, Ersin, Victor Ruiz, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Necip Uysal


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Max Kruse (dk. 23 pen.), Ozan Tufan (dk. 32), Vedat (dk. 58) (Fenerbahçe), Atiba (dk. 45+5) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Deniz Türüç, Serdar (Fenerbahçe), Lens, Caner, Elneny (Beşiktaş) - İSTANBUL

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:07 Kaynak: İHA
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