Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)
Son Dakika Spor Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada kendi yarı alanından aldığı topla hızlı çıkan Koita, pasını sağ kanattaki Yusuf'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Altay gole izin vermedi.


56. dakikada sağ taraftan Hajradinovic'in kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Ben Youssef, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2


59. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Tolga Ciğerci'nin ceza sahası içine gönderdiği topta Serdar Aziz'in ön direkte yaptığı kafa vuruşu filelerle buluştu. 3-2


72. dakikada Isla'nın Veigneau'ya yaptığı sert müdahaleyi hakem Ali Palabıyık direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi ve Isla'yı oyundan attı.


Stat: Ülker


Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx


Fenerbahçe: Altay xx, Isla xx, Zanka xx, Serdar xxx, Hasan Ali xx, Tolga xx (Jailson dk. 72 x), Ozan xx, Luiz Gustavo xx, Moses xxx (Sadık dk. 90 ?), Rodrigues xx (Dirar dk. 55 x), Vedat Muriqi xxx


Yedekler: Harun, Tolgay, Mevlüt, Zajc, Deniz, Alper, Murat


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Kasımpaşa: Fatih xx, Popov xx, Ben Youssef xxx, Fernandes xx, Hafez x, Sadiku xx (Mustafa dk. 82 ?), Aytaç xx, Hajradinovic xx, Khalili xx (Veigneau dk. 46 x), Yusuf xx (İlhan dk. 58 x), Koita xx


Yedekler: Ramazan, Uğurcan, Heintz, Çağatay, Furkan, Özgür, Azad


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Goller: Vedat Muriqi (dk. 6 ve dk. 44), Serdar (dk. 59) (Fenerbahçe), Khalili (dk. 37), Ben Youssef (dk. 56) (Kasımpaşa)


Kırmızı kartlar: Hafez (dk. 45) (Kasımpaşa), Isla (dk. 72) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Moses, Serdar, Vedat Muriqi (Fenerbahçe), Sadiku, Aytaç, Fernandes (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rıdvan Dilmen, Vedat Muriç'e günler önce yaptığı penaltı tavsiyesini anlattı!
Aytaç Kara'dan Ali Palabayık'a görülmemiş tepki! Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i 90-82 yendi! Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 5. penaltı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 05:17:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]