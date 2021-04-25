Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 37. hafta kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışında kayıp yaşamadı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Caner'in sol kanattan ceza sahası önüne gönderdiği pasta Pelkas, ara pasında Nazım'ı gördü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

58. dakikada Tarkan'ın pasında savunmanın arkasına sarkan Thelin bekletmeden vuruşunu yaparak, topu filelere gönderdi. Bu pozisyonda ofsayt bayrağı kalkarken, VAR da devreye girdi ve ofsayt kararını onadı.

76. dakikada orta alanda topla buluşan Sinan Gümüş soldan ceza sahası içine girerek şutunu gönderdi ancak kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kontrol etti.

77. dakikada savunmanın arkasına sarkan Hajradinovic göğsüyle düzeltip ceza sahasına girdi. Bu futbolcu, Harun'un müdahalesiyle yerde kalınca Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Hadergjonaj geçti. Bu futbolcunun sert şutunda top filelerle buluştu. 3-2

85. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Sinan Gümüş yerden çok sert vurdu ancak kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

86. dakikada Sinan Gümüş'ün pasıyla savunmanın arkasına sarkan Mame Thiam, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak Ertuğrul bu pozisyonda da geçit vermedi.

87. dakikada soldan son çizgiye inen İrfan Can'ın ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Gustavo düzeltip aşırtma bir vuruş yaptı ancak top az farkla auta çıktı.

90. dakikada Hadergjonaj'ın ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte Luckassen kafayı vurdu ancak Harun topu kornere gönderdi.

Stat: Ülker stadyumu

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Fenerbahçe: Harun x, Nazım xx, Serdar xx, Szalai xxx, Caner xx, Sosa xx, Ozan xxx (Gustavo dk. 72 x), İrfan Can xxx (Ferdi Kadıoğlu dk. 90 ?), Pelkas xx (Novak dk. 90+9 ?), Mert Hakan xxx (Sinan Gümüş dk. 72 x), Valencia xxx (Thiam dk. 72 x)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Cisse, Samatta, Tisserand, Gökhan Gönül

Teknik Sorumlu: Emre Belözoğlu

Kasımpaşa: Ertuğrul xxx, Hadergjonaj xx, Luckassen x, Brecka x, Haddadi x, Sadiku xx (Drinkwater dk. 81 ?), Bistrovic x (Tarkan dk. 53 xx), Koomson x (Anıl dk. 53 xx), Varga xx, Hajradinovic xxx, Thelin xx

Yedekler: Ramazan, Tosic, Evren Eren, Mehmet Feyzi, Doğucan, Yasin, Hasan Emre

Teknik Direktör: Şenol Can

Goller: Valencia (dk. 15 ve dk. 45+1 pen.), Szalai (dk. 40) (Fenerbahçe), Hajradinovic (dk. 21), Hadergjonaj (dk. 81 pen.) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Thelin, Sadi Çeri (Teknik Sorumlu) (Kasımpaşa), İrfan Can, Harun (Fenerbahçe)

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)