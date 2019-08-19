Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Fenerbahçe: 5 - Gazişehir Gaziantep: 0 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Fenerbahçe: 5 - Gazişehir Gaziantep: 0 (Maç sonucu)

35 dakika önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'i konuk etti.

Süper Lig: Fenerbahçe: 5 - Gazişehir Gaziantep: 0 (Maç sonucu), System.String[]
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'i konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 5-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

70. dakikada Dirar'ın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Vedat Murqi'nin şutunu Gazişehir savunması kornere gönderdi.

75. dakikada Kruse'nin ara pasında ceza alanı içine giren Moses'in içeri çevirdiği topla buluşan Dirar, takımın 4. golünü kaydetti. 4-0

78. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza yayı üzerinden denediği şut girişimi az farkla auta çıktı.

85. dakikada Tolga Ciğerci, uzaktan kaleyi yokladı. Muriqi dönen topu tamamlamak istedi ancak Günay, geçit vermedi.

88. dakikada Kruse'nin savunma arkasına attığı ara pasta topla buluşan Ferdi, sol çapraza sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 5-0

90. dakikada Kruse'nin pasını alan Dirar'ın sol köşeden çektiği şut Gazişehir savunmasına çarparak direkten döndü.

Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kemal Yılmaz xx, Hakan Yemişken xx

Fenerbahçe: Altay xx, İsla xxx, Zanka xxx, Jailson xxxx, Dirar xxx, Ozan xxx, Emre xxxx (Tolga dk. 74 x), Rodrigues xxx (Deniz Türüç dk. 70 x), Moses xxxx (Ferdi dk. 77 xx), Kruse xxxx, Vedat Muriqi xxxx

Yedekler: Harun, Mehmet Ekici, Sadık, Allahyar, Zajc, Alper, Murat

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gazişehir Gaziantep: Günay xx, Olkowski x, Kana-Biyik x, Djilobodji x, Tosca x, Chibsah x (Diarra dk. 57 x), Nogueira x, Morais x, Pawlowski x (Muğdat dk. 65 x), Tetteh x, Kayode x (Kenan Özer dk. 80 ?)

Yedekler: Lontigkin, Ulaş, Kubilay, Oğuz, Gökhan, Mehmet Erdem, Ali Ateş

Teknik Direktör: Muriusi Sumidica

Goller: Moses (dk. 6 pen.), Muriqi (dk. 17), Emre Belözoğlu (dk. 24 pen.), Dirar (dk. 75), Ferdi Kadıoğlu (dk. 88) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Muriqi (Fenerbahçe), Chibsah, Tetteh, Nogueira (G.Gaziantep) - İSTANBUL
Fenerbahçe, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:03 Kaynak: İHA
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