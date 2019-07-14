Son Dakika Haberleri: Süper Lig fikstürü çarşamba günü çekiliyor
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Süper Lig fikstürü çarşamba günü çekiliyor

2 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekiminin 17 Temmuz Çarşamba, Spor Toto 1. Lig fikstür çekiminin ise 18 Temmuz Perşembe günü yapılacağını açıkladı.

Süper Lig fikstürü çarşamba günü çekiliyor, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019-2020 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekiminin 17 Temmuz Çarşamba, Spor Toto 1. Lig fikstür çekiminin ise 18 Temmuz Perşembe günü yapılacağını açıkladı. 2019-2020 sezonu fikstür çekim tarihleri açıklandı. TFF'den yapılan bilgilendirmeye göre Süper Lig fikstür çekimi 17 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcilerinin katılımı ile yapılacak. Spor Toto 1. Lig fikstür çekiminin de 18 Temmuz Perşembe günü yine aynı yer ve saatte gerçekleşeceği duyuruldu.
(İHA)
Türkiye Futbol Federasyonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:15 Kaynak: İHA
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